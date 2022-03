Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool FC, aprovecha el parón que hay por la fecha FIFA y habló sobre el gran momento de su equipo y su fichaje estelar, Luis Díaz.

El colombiano ya lleva más de un mes y acumula dos goles, un título y la clasificación a cuartos de final de Champions League, además de lo cerca que están de la premier League tras quedar a un punto del Manchester City.

Siempre son elogios por parte del entrenador alemán para Luis Díaz. No obstante, en las ultimas hora, en entrevista con ‘Sky Sports’, habló de lo que sería un problema del colombiano: “No habla inglés”.

“Hay un problema de idioma conmigo. Yo no hablo español y él no habla inglés. Él está aprendiendo. Yo no estoy aprendiendo, así que tendremos que esperar hasta que su inglés mejore”, dijo Klopp.

Y agregó que “hasta entonces, tenemos mucha gente aquí que está en conversaciones constantes con él. Tomará tiempo. Está en un club nuevo y está pensando en lo que la gente espera. Pero obviamente el es bastante natural aquí. Por eso juega como juega”.