Luis Díaz volvió a ser titular con Liverpool. Esta vez lo hizo en la victoria de su equipo 0-2 ante Arsenal en Londres y con este resultado quedó a un punto del Manchester City.

El colombiano abandonó el terreno de juego al minuto 55′. Sin embargo, más allá de su gran momento con el Liverpool, había mucha expectativa por la ‘Luis Díaz – Cam‘, la cual inauguraba ESPN a través de su plataforma exclusiva, Star +.

+ Luis Díaz, único colombiano que sigue en Champions: posibles rivales en cuartos

+ Luis Díaz vs. Arsenal: ¡55′ minutos y a descansar!

¿Listos para seguir a Luis Díaz cada segundo? Imperdible Luis Díaz Cam que tendremos en exclusiva por #StarPlusLA para no perder detalle del partido del colombiano ante Arsenal. #MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/PQAuhdcMSh — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 16, 2022

No obstante, desde los primeros minutos de juego en la redes sociales se viralizó este espacio tecnológico que brindaba ESPN y no por su gran servicio. Por el contrario, llegaron críticas porque al que enfocaban no era al colombiano sino el delantero francés del Arsenal, Alexandre Lacazette.

Los comentarios por la Luis Díaz –

Como está de cambiado Luis Díaz 😳 @StarPlusLA @ESPNColombia @Espn.

Van a despedir al man que maneja la “Luis Díaz Cam” 😂😂😂 pic.twitter.com/MzKRAsJKr0 — I’m Batman (@BatmanTuittero) March 16, 2022

Qué hijueputa locura que los de ESPN prometieron a Luis Díaz en la Player Cam y están mostrando a Lacazette todo el tiempo jajajaja sinnnn palabras… — Martino 💭 (@martinomusica_) March 16, 2022

La luis Díaz cam solo enfoca a lacazette pic.twitter.com/XXoDntnxq7 — estoriboris (@estoriboris) March 16, 2022

Entonces la Luis Diaz Cam, a la cuál le hicieron tanta bulla está siguiendo a Lacazette. — Profesor  (@DigameProfesor) March 16, 2022