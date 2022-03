Luis Díaz, único colombiano que sigue en Champions: posibles rivales en cuartos

Juan Guillermo Cuadrado era el otro colombiano que podía estar en cuartos de final, pero falló con Juventus. Así que la Champions League avanza solo con Luis Díaz respecto a los nuestros.

Con Liverpool FC, espera rival en cuartos de final. Ya están la totalidad de los clasificados. Ahora falta el sorteo para emparejarlos. No tendrá restricciones. Será el 18 de marzo en Nyon (Suiza) cuando se definan los partidos que vienen en la siguiente fase del certamen. Se hará a través de un sorteo que no tendrá condicionante alguno. Es decir que se podrán cruzar equipos de un mismo país o elencos que se hayan cruzado en la fase de grupos. Puede ser cualquiera contra cualquiera.

En el sorteo que se hará en territorio suizo se conocerán los emparejamientos de cuartos de final, las rutas que llevan a semifinales y el la del cuadro que definirá a quien ejerza como local en la gran final. El equipo local en la vuelta de cada llave se decidirá por azar y no por la clasificación de la fase de grupos. Esos cuartos de final empezarán a disputarse los 5 y 6 de abril. La vuelta el 12 y 13. La final se jugará el 28 de mayo en el Parque de los Príncipes.

Liverpool: el elenco que cuenta con Luis Díaz dejó en el camino al Inter ganándole el partido de ida en Italia (0-2) y perdiendo el de vuelta en casa (0-1).

Bayern Múnich: el campeón alemán avanzó apabullando a RB Salzburgo. Empató el juego de ida como visitante (1-1) y en la revancha como local goleó (7-1).

Manchester City: el equipo que dirige Pep Guardiola hizo buena parte de la tarea jugando como visitante. Goleó a Sporting Clube en Portugal (0-5). En la vuelta hubo empate (0-0).

Real Madrid: los dirigidos por Carlo Ancelotti eliminaron a PSG pese a perder en la ida (1-0). ¡Le dieron vuelta a la llave jugando en el Santiago Bernabéu! Fue 3-1 con tripleta de Karim Benzema.

Atlético de Madrid: eliminó a Manchester United ganándole en Old Trafford con gol de Renan Lodi. Habían empatado en la ida disputada en España.

SL Benfica: el cuadro portugués avanzó eliminando al Ajax con triunfo en Países Bajos. Fue 0-1 con tanto del uruguayo Darwin Núñez. Clasificó por un global de 2-3.

Villarreal: dio la sorpresa goleando a Juventus en Italia. Luego del 1-1 en la ida en España, ganó en el estadio de la Juve con goles de Gerard Moreno, Pau Torres y Arnaut Danjuma. Juan Guillermo Cuadrado fue titular.

Chelsea FC: el elenco que dirige Thomas Tuchel se impuso en los dos partidos a Lille. Ganó la llave por 4-1. En la vuelta, jugando en Francia, el triunfo fue por 1-2 con tantos de Christian Pulisic y César Azpilicueta.

⏰ RESULTS ⏰

Villarreal reach quarter-finals for first time since

2008/09 👏

Chelsea secure last-8 spot👏

🟡 Gerard Moreno, Pau Torres & Danjuma net as the Yellow Submarine secure famous win

🔵 Burak Yılmaz scores opener; Pulišić & Azpilicueta net for visitors#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022