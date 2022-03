Luis Díaz vs. Arsenal: ¡55′ minutos y a descansar!

Undécimo partido de Luis Díaz con Liverpool y el sexto como titular. Jurgen Klopp envió al banco de suplentes a Mohamed Salah, mientras que el colombiano estuvo desde el vamos.

Fue un primer tiempo complicado para el guajiro que al frente tuvo a uno grandes contrincantes como lo fueron Soares por derecha y Tierney por izquierda, quienes le ganaron todos los balones a Díaz y compañía.

En la segunda parte el equipo fue el mismo que terminó la primera mitad y desde el minuto 45′ arremetieron Al Arsenal, que siguió siendo el club con las opciones más claras de gol. Alisson salvó y de contragolpe Diego Jota puso el 0-1 para los del Klopp, quien inmediatamente ingresó a dos de sus hombres de confianza: Firmino y Salah.

En su lugar fueron sustituidos el actor de gol (Jota) y Luis Díaz, lo que para muchos fue el partido más opaco del colombiano desde que llegó al Liverpool.

57′ – Double change for the Reds straight after the goal…

⬅ Jota, Diaz

➡ Firmino, Salah

[0-1]#ARSLIV

— Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022