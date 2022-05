¿Otro premio para Luis Díaz?: el reconocimiento que puede recibir el colombiano

Luis Díaz fue sensación en el final de la temporada desde que llegó al Liverpool y se ganó un lugar en el esquema de Jürgen Klopp.

El delantero colombiano consiguió coronarse campeón con los ‘Reds’ a pesar de solo tener cuatro meses en el club y algunas dificultades que tuvo enfrentar en su adaptación, ‘Lucho’ pudo celebrar dos títulos en poco tiempo y ganarse el cariño de la afición que hasta cántico creó.

El colombiano tuvo momentos importantes con el equipo y en muchos partidos fue decisivo cuándo sus compañeros lo necesitaron. Sin embargo no pudo ser protagonista en la final de la Champions League frente al Real Madrid. Uno de los tantos reconocimientos personales que recibió el colombiano fue por parte de la hinchada que votó para que su primer gol con el Liverpool fuera elegido como el mejor del mes de febrero.

A pesar de que ya finalizó la temporada Luis Díaz podría recibir otro reconocimiento por lo realizado con la camiseta de los ‘Reds’. El delantero es uno de los jugadores nominados para ganar los Premios Globo que se celebran cada año en Dibai y en los cuales se elige al mejor jugador de la temporada.

Allí ‘Lucho’ participará con varias figuras de la temporada y que quizás tendrán más posibilidades de ganarse ese galardón, pero le quedará el reconocimiento por lo conseguido en tan poco tiempo.

Who should win Globe Soccer 2022’s BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR? 🤔 pic.twitter.com/57N4GAz9hO

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 30, 2022