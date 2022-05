Luis Díaz: ¿cómo lo calificaron los medios ingleses?

Esta vez Luis Díaz no pudo levantar el trofeo de la Champions League y fue uno de los jugadores con baja calificación por parte de los medios deportivos ingleses.

El partido del delantero colombiano no fue el mejor desde que llegó a finales de enero al Liverpool y a pesar de querer demostrar su fútbol veloz y agilidad para dejar a sus compañeros en posición de gol, no le alcanzó para ser mejor que Dani Caravajal, que no le dio oportunidad en ningún minuto.

‘Lucho’ hizo historia siendo el primer colombiano en jugar una final de Champions League pero finalmente no pudo festejar sus compañeros. Al final de la temporada el futbolista solo pudo levantar dos trofeos con los ‘Reds’ la Liga de la Copa y la FA Cup.

Para este partido Luis Díaz fue calificado por los medios ingleses con una de las calificaciones más bajas, aunque no fue el único.

Liverpool Echo: “Luis Díaz comenzó de manera brillante contra Carvajal, pero el defensor del Real comenzó a ganar ventaja a medida que avanzaba el juego”.

Daily Mail: “Luis Díaz tuvo una batalla constante con Carvajal, quien finalmente superó al colombiano. Claramente decepcionado cuando fue sustituido por Diogo Jota en el minuto 65″.

Finalmente ‘Lucho’ saldrá a disfrutar de sus vacaciones después de una temporada en la que consiguió quedar campeón en dos diferentes países y con diferentes equipos. Se espera que el colombiano siga estando presente entre las primeras alternativas de Júrgen Klopp para la próxima temporada.