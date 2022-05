Luis Díaz inició en la banca de suplentes y Liverpool perdía 2-0 ante Villarreal . De inmediato, Jürgen Klopp lo envió al terreno de juego y le cambió la cara al partido; tanto así que le dieron vuelta y ganaron 3-2.

Esos 45′ minutos catalogaron al colombiano como la figura del compromiso, en el cual hizo el 2-2 y condujo al equipo para darle vuelta. Ahora, tras conocerse el rival en la final de Champions League, la organización del torneo lo nominó como el mejor de la semana.

+ “Luis Díaz es mejor que Neymar. No los puedes meter a la misma bolsa”

+ Carlos Antonio Vélez: “Una cosa es estar y otra jugar una final de Champions”

El guajiro no la tendrá nada fácil; competirá por este galardón con grandes figuras como Thibaut Courtois (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City) y Francis Coquelin, ( Villarreal).

Another dazzling @LuisFDiaz19 display in the @ChampionsLeague! 👏

— Liverpool FC (@LFC) May 5, 2022