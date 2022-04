Este martes 19 de abril se jugará un verdadero partidazo en la Premier League, en donde un colombiano será protagonista. Luis Díaz enfrentará con Liverpool al Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Lastimosamente, por efectos de causa mayor, el astro portugués no podrá estar en el compromiso que se disputará a partir de las 2: 00 p.m. (hora colombiana) en el estadio de Anfield.

El encuentro será válido por la fecha 30 de la Premier League y ambos equipos llegan con objetivos distintos. Los de Jurgen Klopp quieren seguir en la pelea por el título, mientras que los Rangnick buscan un cupo a torneo europeo.

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Mohamed Salah, Sadió Mané, Luís Díaz.

DT: Jürgen Klopp.

