Virgil van Dijk y el “gran impacto de Luis Díaz en Liverpool”

Luis Díaz ha cumplido sus primeros tres meses en el Liverpool y ha tenido grandes logros: gol en Premier League y Champions League, además del título de la Carabao Cup.

Ahora buscará rematar de la mejor manera la temporada, en donde luchará por alzar la Champions League, la FA Cup y la Liga Inglesa. Todo esto se define en los próximos 30 días.

Ante esto, uno de los que habló sobre la labor del colombiano dentro del equipo fue el capitán Virgil van Dijk, quien en el rueda de prensa previa al juego ante Manchester United dijo que “están felices con la llegada e ‘Lucho'”.

“Estamos felices de que los jugadores que llegaron se hayan adaptado tan rápido y bien. Luis Díaz ha tenido una primera parte de su temporada increíble, también con el impacto que tuvo. Lo mantendremos en marcha. Necesitamos a todos hasta el final”.

Van Dijk: “We are just happy that the players that have come in have adapted so well. Luis Diaz [was] unbelievable first half as well with the impact he had. We will keep it going. We need everyone until the end of the season.”

