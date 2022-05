Colombia celebra este sábado tras el triunfo de Liverpool sobre Chelsea en la final de la FA Cup, la cual se definió en el punto blanco de penalti.

Los Reds vencieron 6-5 desde esta instancia a los Blues y alzaron el trofeo más añejo del futbol inglés. El protagonista principal fue Luis Díaz, quien fue elegido como el MVP (Mejor jugador) del partido tras sus 98´minutos de fantasía, en donde no marcó, pero sí puso a saltar a todo Wembley.

Y es que una vez finalizado el compromiso, Lucho recibió el premio como el mejor jugador del compromiso y posó con el trofeo en el mítico estadio de Wembley ¡Espectacular lo del colombiano en solo cuatro meses en el club!

Introducing your @emirates Player of the Match for the Final…@LFC‘s @LuisFDiaz19 👏

#EmiratesFACup pic.twitter.com/vr00aezSmH

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 14, 2022