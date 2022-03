Se definieron los cuartos de final de la Champions League 21/22 y se conoció el rival de Luis Díaz, el único colombiano que sigue en camino en el certamen más importante de clubes del mundo.

En esta instancia ya no estará ni Lionel Messi (Paris Saint-Germain) ni Cristiano Ronaldo (Manchester United) tras quedar eliminados en octavos de final.

Chelsea vs Real Madrid

Manchester City vs Atlético de Madrid

Villarreal vs Bayern

Benfica vs Liverpool

En el sorteo que se llevó a cabo este viernes, definió que el ganador de la llave Manchester City vs Atlético de Madrid se medirá al vencedor entre Chelsea o Real Madrid.

Así las cosas, Villarreal y Bayern estarán pendientes a lo que pase entre Benfica vs Liverpool, equipo de Luis Díaz que llegó a esta instancia tras vencer al Inter de Milán.

Los cuartos de final (ida) se llevará a cabo el 6 de abril, mientras que los de vuelta será en 13 del mismo mes. Las semifinales fueron programadas para el 27 de abril, la ida, y el para el 4 de mayo la vuelta.

La final, cabe recordar, se llevará a cabo en el Stade de France, en París, tras el cambio de sede de San Petersburgo a causa de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta será el 28 de mayo.

