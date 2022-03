Qué significa jugar junto a Salah y Mané, según Luis Díaz

Uno de los ataques más importantes en el mundo actualmente cuenta con un colombiano. Luis Díaz llegó a aportar al poder de Salah y Mané, nada menos.

Ese par de futbolistas africanos llevan un par de años siendo destacados a nivel mundial. Ya ganaron una Champions y una Premier League. Siguen juntos y actualmente hacen parte del Liverpool que ya ganó la Carabao Cup y se mantiene en carrera en todas las competencias. Lo hacen ya teniendo de su lado también al guajiro de la Selección Colombia que llegó desde FC Porto.

Luis Díaz y la respuesta sobre Mohamed Salah y Sadio Mané

En entrevista con BT Sport habló de ese ataque que ahora conforma. Lo primero que dijo el internacional colombiano es que ellos son un par de jugadores que “hacen cosas espectaculares”. Busca estar a su altura. Tras poco más de un mes entrenando y jugando a su lado, se mantiene en un proceso de adaptación que muy rápidamente está dando interesantes resultados.

“Para mí es un placer estar junto a ellos, compartir vestuario. Es increíble aprender todos los días de ellos, creo que hacen cosas espectaculares. A partir de ahora nos seguiremos entendiendo de la mejor manera posible”, agregó Luis Díaz sobre esa posibilidad que tiene de jugar en uno de los ataques más importantes del fútbol mundial.

Ahora está en Liverpool FC, equipo del que también habló muy bien y con el que subió el nivel respecto a los retos profesionales: “El cambio ha sido drástico. Siempre trataré de aprender lo más que pueda, porque sé que estoy en un momento y una etapa de mi carrera en la que no me puedo conformar y quiero seguir creciendo como tanto como sea posible con lo que he estado haciendo”.