Cuarto gol de Luis Díaz con Liverpool y tercero que hace en la Premier League. Ahora su víctima fue el Manchester United en la fecha 30 de la liga inglesa.

El colombiano solo necesitó 5′ minutos para volver al gol y darle la tranquilad que necesitaba los de Jurgen Klopp para tomar ventaja en el compromiso que, de entrada, se inclinó para el local.

Este tanto se dio en una jugada típica del Liverpool: defensa férrea y rápida transición ofensiva que aprovecha con la velocidad de Luis Díaz, Alexander Arnold y Mohamed Salah. Este último asistió al guajiro quien solo tuvo que definir frente a David De Gea y poner el 1-0.

Más allá de la apertura del marcador y la victoria parcial de los de Reds, este gol entró a los libros históricos del Liverpool porque significó el gol 400 del club en el estadio de Anfield desde que Jurgen Klopp asumió las riendas de director técnico. ¡Tanto que también celebra el alemán!

Our 400th goal at Anfield under Jürgen Klopp 🙌

What a start 🤩 pic.twitter.com/6jxcupe59G

— Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022