¡5 minutos y gol de Luis Díaz en el clásico ante el Manchester United!

En la fecha 30 de la Premier League, Liverpool enfrentaba a Manchester United. El colombiano Luis Díaz fue inicialista y solo necesitó cinco minutos para abrir el marcador.

El cuadro que dirige Jurgen Klopp salió en contra golpe y Mohamed Salah vio correr a Luis Diaz por el carril central y este venció en velocidad a la lenta defensa del United y definió solo frente a David De Gea que nada pudo hacer.

+ “Cuando el cuerpo técnico necesite llamarme, estaré listo”: Luis Díaz

+ El amigo de Luis Díaz que dejaría el Liverpool en el mercado de verano



Este es el tercer gol del colombiano en la Premier League y el cuarto que suma desde que llegó al Liverpool. Sus victimas han sido Brigthon, Norwich City y ahora el Manchester United, mientras que por Champions le marcó a Benfica.

Con este resultado (parcial), los de Jurgen Klopp siguen soñando con la Liga Inglesa y esperan un tropezón del Manchester City, elenco que le lleva un punto en la tabla de posiciones.

Our 400th goal at Anfield under Jürgen Klopp 🙌

What a start 🤩 pic.twitter.com/6jxcupe59G

— Liverpool FC (@LFC) April 19, 2022