Jurgen Klopp imitó a Luis Díaz: “No puede dejar de sonreír”

No hay momento en el que Jurgen Klopp salga a dar declaraciones públicas y no hable de su fichaje estelar, Luis Díaz, quien ya completa su segundo mes en equipo inglés.

En la previa al juego por los cuartos de final de Champions League, el DT del Liverpool dio unas breves declaraciones a ‘BT Sport’ y allí se refirió a la sonrisa del colombiano, incluso lo imitó.

“Es increíble: la velocidad que tiene, técnicamente es sobresaliente, sus habilidades de finalización son excelentes, es un trabajador fantástico en el campo de entrenamiento”.

Luego, entre risas, dijo que “no puede dejar de sonreír, no para”. Enseguida lo imitó.

🗣| Jürgen Klopp on Luis Díaz since signing for #LFC:

“He is incredible – the speed he has; technically he is outstanding; his finishing skills are great; he is a fantastic worker on the training ground.

“And he can’t stop smiling… he does not stop!” [@btsportfootball] pic.twitter.com/60RUOg5eRP

— The Kopite (@_TheKopite) April 4, 2022