Uno de los rivales favoritos de Luis Díaz es el Benfica, club al que enfrentará ahora con la camiseta de Liverpool en los cuartos de final de Champions League.

Este lunes, en la previa al juego en Portugal, Jürgen Klopp analizó lo que será este compromiso; sin embargo, no dejó pasar por alto un momento bastante divertido en donde el colombiano Luis Díaz, le habló del Benfica durante 10 minutos y no entendió nada.

“Luis Díaz intentó hablarme sobre el Benfica como por 10 minutos, pero no le entendimos ninguna palabra (risas)… Con Vitor Matos (entrenador de desarrollo), Pep Lijnders (asistente técnico), Diogo Jota y Luis tenemos suficientes especialistas para el fútbol portugués. Pero analizamos de todos modos al equipo como de costumbre, no necesitamos historias internas. Tuvimos una reunión esta mañana con los chicos para eso”.

Y es que nadie mejor que ‘Lucho’ conoce al cuadro portugués, segundo equipo que más veces ha enfrentado Díaz, al cual le ha causado mucho daño: nunca ha perdido y suma cinco victorias y dos empates, además de un gol, una asistencia y dos títulos (Copa y Supercopa).

El juego por Champions League entre Benfica vs. Liverpool, correspondiente a la ida de cuartos de final, se llevará a cabo este martes 5 de abril a las 2: 00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Da Luz.

