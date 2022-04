Luis Díaz es el hombre del momento en Liverpool y sus grandes juegos lo ponen como una de las figuras a nivel mundial, razón por la que es centro de comentarios.

Ahora los elogios llegaron desde territorio brasilero y un histórico como Rivaldo habló del colombiano en la previa al juego de este martes por Champions League ante Villarreal.

“Luis Díaz es un gran jugador y se puede esperar todo de él para que conduzca tanto al Liverpool como al resto de esa plantilla de estrellas a una anhelada final”, inició el brasilero en entrevista con la casa de apuestas, Betfair.

Y agregó que “dada su forma de jugar y la confianza que ha demostrado desde que llegó al equipo, estoy seguro de que desempeñará un papel decisivo en las semifinales de la Liga de Campeones”.

El juego entre Liverpool y Villarreal se llevará a cabo este martes en el estadio de Anfield a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana) y será válido por la ida de la semifinal de Champions League.

