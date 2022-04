En las últimas horas hubo controversia por lo que dijo John Barnes, un exjugador del Liverpool, sobre Luis Díaz, de quien mencionó que “no es el gran fichaje de enero”.

“Luis Díaz no es el gran fichaje de enero. Si lo fuera, Real Madrid, Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no le costó eso”, dijo Barnes, algo que causó críticas en la prensa inglesa que sí ve al colombiano como un gran refuerzo no solo de los Reds sino que también de la Premier League.

Uno de los que defendió al colombiano, horas después de lo que dijo Barnes, fue Jamie Carragher, ídolo del Liverpool que ya había aplaudido lo hecho por el colombiano. En esta ocasión habló con ‘Telegraph’.

Allí dijo todo lo contrario de Barnes e hizo ver a Luis Díaz como una de las grandes figuras del fútbol inglés. “Sin el fichaje de Luis Díaz, Liverpool no estaría peleando por todos los títulos de la temporada. Hasta el momento, hay que decir que ha estado fantástico, permitiendo a Klopp ganar más partidos desde el banquillo, como sucedió contra Everton”.

Jamie Carragher on Luis Diaz:

“Without the Diaz signing, Liverpool would not still be pursuing another three trophies. He has been fantastic, allowing Klopp to win more matches from the bench, as was the case against Everton.” #awlive [telegraph] pic.twitter.com/PWR3sZJKDN

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 26, 2022