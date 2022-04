¿Cuándo juega Luis Díaz y el Liverpool en la Champions League?

Luis Díaz y el Liverpool jugarán el primer partido de la semifinal de la Champions League contra el Villareal en el Estadio de la Cerámica en España.

Una nueva jornada de Liga de Campeones se vivirá en España e Inglaterra donde Villareal y el Manchester City buscarán hacer respetar su casa y sacar una leve ventaja para cerrar sus respectivas llaves en condición de visitante.

Por su parte el Liverpool y el Real Madrid jugarán por conseguir un buen resultado y poder estar tranquilos en el próximo partido. No se debe olvidar que el gol de visitante en la Champions ya no tiene un valor adicional.

Los ‘Reds’ tendrán su mejor nómina para enfrentar su partido y se espera que Jürgen Klopp tenga en cuenta al delantero colombiano Luis Díaz para ser titular. Hay que recordar que el futbolista llega a este partido en una buena condición y que será una ficha clave en el esquema de su entrenador.

El partido de ida en el Estadio de la Cerámica entre el Villareal y el Sevilla se jugará este miércoles 27 a abril a las 2:00 p.m., hora colombiana.

