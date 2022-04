Comienzan los cuartos de final de la Champions League con un colombiano siendo protagonista. Luis Díaz regresó al país que lo vio triunfar para enfrentar al Benfica, ahora con otra camiseta.

El cuadro portugués llegó a esta instancia tras dejar en el camino, sorpresivamente, al Ajax, con un marcador global de 2-3 y la victoria en el partido de vuelta en territorio holandés 0 -1.

por otro lado, los de Anfiel eliminaron al Inter de Milán en un juego que terminó siendo bastante complicado para los de Inglaterra, quienes ganaron en la ida 0-2 y no pudieron cerrar tranquilamente en su casa y cayeron 0-1, marcador que no le alcanzó al elenco italiano para ir a los penaltis.

Vlachodimos; Gilberto, Nicolás Otamendi, Vetonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Ramos, Everton ; Núñez.

DT: Nelson Veríssimo.

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Virjil Van Dijk, Robertson; Fabinho Tavares,Thiago, Naby Keita; Luis Díaz, Mohamed Salah y Sadio Mané.

DT: Jurgen Klopp.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴

How we line up to face @SLBenfica tonight! 👊#SLBLIV | #UCL

— Liverpool FC (@LFC) April 5, 2022