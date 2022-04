El amigo de Luis Díaz que dejaría el Liverpool en el mercado de verano

Desde su llegada al Liverpool de Inglaterra Luis Díaz ha logrado encajar en el equipo y acoplarse a sus compañeros y hacer amistad con uno en especial.

Sin terminarse la temporada ya se habla de los posibles movimientos que se podrían dar en el Liverpool, equipo al que llegó Luis Díaz en el 2022. Sin ser titular indiscutido el colombiano ha logrado adaptarse al esquema del entrenador y al grupo de jugadores dentro de los que se encuentra Roberto Firmino, que se ha convertido en un buen amigo para ‘Lucho’.

El delantero brasileño sería el jugador que dejaría los ‘Reds’ ante la cantidad de jugadores que hay en su posición entre ellos Díaz y Diogo Jota. Kevin Campbell, exjugador del Everton habría insinuado que el delantero de 30 años podría ser el más opcional para dejar el club en el mercado de pases de verano.

Cambell habló con el medio Football Insider y dio su perspectiva sobre el tema: “Seré honesto, creo que Firmino se irá aunque me gustaría que se quede. Sin embargo, es lo suficientemente bueno como para ser titular en otro gran club. Será muy interesante ver quién firma y quién no. Aunque no creo que Firmino sea la prioridad”.

Hasta el momento se desconoce las posibilidades de Roberto Firmino del club inglés, pero podría ser una gran posibilidad por parte del club para renovar otros contratos con la suma que podría llegar al equipo.

Luis Días y el delantero brasileño han demostrado su buena relación y su afinidad en redes sociales después de los partidos de los ‘Reds’.