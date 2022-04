“Cuando el cuerpo técnico necesite llamarme, estaré listo”: Luis Díaz

Luis Díaz habló de los partidos que tendrá que enfrentar el Liverpool en la Premier League, la FA Cup y la Champions para finalizar la temporada.

El futbolista colombiano habló antes del partido del Liverpool frente al Manchester United por la Premier League, campeonato que se encuentra peleando junto al City.

Luis Díaz elegido como uno de los mejores delanteros en el fútbol inglés expresó su pensamiento sobre lo que será los próximos retos deportivos que tienen los ‘Reds’ en los tres frentes que afronta actualmente. “Sabemos que estamos prácticamente obligados a ganar todos los partidos desde ahora hasta el final de la temporada y sabemos que no hay margen de error para nosotros”.

El guajiro aún no es un titular indiscutido en el equipo de Jürgen Klopp, pues tiene varios compañeros con los que debe competir cada semana para ganarse un lugar. A pesar de acoplarse en el club inglés, el colombiano a logrado tener muchos elogios desde su llegada al Liverpool.

Luis Díaz fue claro y no negó que está para trabajar y estará siempre dispuesto para lo que necesite el cuerpo técnico, “Cuando el cuerpo técnico necesite llamarme, por supuesto que estaré listo y dispuesto en todo momento, como cualquier otro jugador que decidan incorporar a su alineación”.

