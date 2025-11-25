El sorteo de El Sinuano Día correspondiente a este martes 25 de noviembre de 2025 ya dejó su resultado oficial. Este juego de chance es uno de los más seguidos en Colombia, y cada jornada permite a miles de jugadores participar por atractivos premios. A continuación encuentras el número ganador y dos desarrollos temáticos clave del día.

Consulta aquí el resultado de El Sinuano Día del martes 25 de noviembre

A continuación encuentras la cifra correspondiente al sorteo de hoy, verificada según los controles que rigen este tipo de sorteos en el país.

Número Ganador: 9778

Quinta Balota: 0

Juega El Sinuano Día en Colombia con cinco cifras

Tras la expedición del nuevo marco regulatorio, los operadores de chance en Colombia cuentan con un periodo de transición de hasta seis meses para adecuar sus plataformas, sistemas de información y modelos internos de pago. Este proceso busca garantizar que la oferta del plan de premios con cinco cifras llegue al público de forma segura, regulada y técnicamente validada.

La ampliación hacia la quinta cifra tiene un impacto directo en la dinámica del sector. Según el Decreto 1390 de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la implementación de esta modalidad para los 27 operadores habilitados en el país, una medida que pretende impulsar la innovación en los juegos territoriales, atraer a nuevos participantes y aumentar los aportes destinados al financiamiento de la salud.

De acuerdo con el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, esta actualización normativa fortalece la estructura de premios, incrementa la competitividad entre operadores y amplía las oportunidades para los apostadores. También estima que el movimiento de mercado generado por la quinta cifra podría elevar las transferencias a la salud hasta en un 4 %, manteniendo el equilibrio entre sostenibilidad y atractivo del producto.

Sinuano Día: gana según el valor apostado

El plan de premios para las apuestas con cinco cifras en juegos de chance como El Sinuano Día permite diferentes niveles de ganancia según la coincidencia lograda y el monto apostado. Estos son los valores oficiales organizados para facilitar su comprensión:

Por acierto de cinco cifras en su orden : $38.000 por cada peso apostado.

: $38.000 por cada peso apostado. Por acierto de cinco cifras en cualquier orden : $100 por cada peso apostado.

: $100 por cada peso apostado. Por acierto de cinco cifras según la última cifra únicamente : se paga el valor total apostado. (Solo se paga el premio de mayor valor)

: se paga el valor total apostado. (Solo se paga el premio de mayor valor) Por acierto de cuatro cifras en su orden : $4.500 por cada peso apostado.

: $4.500 por cada peso apostado. Por acierto de cuatro cifras en cualquier orden : $208 por cada peso apostado.

: $208 por cada peso apostado. Por acierto de tres cifras en su orden : $400 por cada peso apostado.

: $400 por cada peso apostado. Por acierto de tres cifras en cualquier orden : $83 por cada peso apostado.

: $83 por cada peso apostado. Por acierto de dos cifras en su orden : $50 por cada peso apostado.

: $50 por cada peso apostado. Por acierto de la última cifra: $5 por cada peso apostado.

Esta estructura permite que los jugadores puedan elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, considerando las probabilidades y los premios posibles según el tipo de apuesta.