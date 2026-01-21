La jornada del miércoles 21 de enero de 2026 trajo una nueva edición del Sinuano Día, un sorteo que concentra la atención de quienes participan a diario en el chance dentro de la lotería en Colombia. Más allá de conocer el resultado, este juego suele generar preguntas recurrentes sobre las combinaciones ganadoras y sobre supuestas devoluciones que muchos jugadores creen posibles cuando el tiquete no coincide exactamente con el número sorteado.

Por eso, este sorteo sirve como punto de partida para aclarar dos temas clave: las combinaciones reales con las que se puede acceder a un premio sorteo y si existen —o no— devoluciones en el Sinuano Día.

Resultado del Sinuano Día del miércoles 21 de enero de 2026

Estos son los datos correspondientes al Sinuano Día del miércoles 21 de enero de 2026, que deben compararse de forma exacta con el comprobante del chance jugado:

Número Ganador: 4078

Quinta Balota: 2.

La validación correcta del resultado depende de que el número y la balota coincidan según la modalidad apostada.

Cuáles son las combinaciones con las que se puede ganar el chance en Colombia

En el chance colombiano existen distintas combinaciones con las que un jugador puede acceder a un premio sorteo, y conocerlas es fundamental para interpretar correctamente cualquier resultado. Las apuestas más comunes incluyen el acierto de las cifras exactas en el orden establecido, así como modalidades que permiten combinaciones directas, combinadas o con diferentes longitudes de número, según lo que haya autorizado el operador.

En juegos como el Sinuano Día, no todas las coincidencias generan premio. Acertar cifras parciales, invertir el orden del número o confundir la quinta balota son errores frecuentes que llevan a pensar que se ganó cuando la combinación apostada no corresponde a las reglas del chance. Entender estas combinaciones permite jugar con mayor claridad dentro de la lotería en Colombia y evita interpretaciones erróneas del resultado oficial.

Devoluciones en el Chance Sinuano Día: ¿en qué casos aplica y cómo se reclama?

En Colombia, las devoluciones como tal no aplican en los juegos de chance, incluido el Sinuano Día, cuando el número jugado no resulta ganador. El premio sorteo solo se reconoce si la apuesta cumple exactamente con las condiciones establecidas para el resultado oficial; no existen reembolsos por aproximaciones, errores del jugador o interpretaciones equivocadas del número.

Las únicas situaciones en las que un jugador puede recuperar el valor apostado están relacionadas con anulaciones del tiquete, errores comprobados en la impresión, o sorteos que no se realizan por causas excepcionales, casos que dependen del operador autorizado y de la regulación vigente. Por eso, es clave conservar el comprobante y revisar el tiquete al momento de la compra, ya que una vez efectuado el sorteo del chance, no hay lugar a devoluciones dentro del sistema legal de la lotería en Colombia.