El sorteo del Sinuano Día correspondiente a este martes 2 de diciembre de 2025 ya tiene resultado confirmado y en esta nota encontrarás el espacio para registrar la combinación ganadora. Además, desarrollamos dos temas esenciales para cualquier jugador en Colombia: qué debes saber sobre la retención en la fuente al ganar un premio y qué ocurre cuando se presentan inconsistencias en el billete ganador. Esta información es clave para evitar contratiempos y entender el funcionamiento legal de este popular juego de chance.

Resultado confirmado del Sinuano Día del martes 2 de diciembre de 2025

Aquí puedes registrar el número ganador oficial del sorteo. Este espacio está dispuesto para que ingreses la información exacta una vez sea anunciada por los operadores autorizados, siguiendo los lineamientos de seguridad exigidos en Colombia para los juegos de suerte y azar.

Número Ganador: (Actualizaremos a las 2:33 p.m.)

Quinta Balota: (Actualizaremos a las 2:33 p.m.)

Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas el Sorteo El Sinuano

Ganar un premio del Sinuano Día en Colombia implica cumplir con obligaciones fiscales claras establecidas por la normatividad vigente. La retención en la fuente se aplica cuando el valor del premio supera el tope fijado por el Estatuto Tributario, y su objetivo es garantizar el aporte directo a los recursos nacionales destinados a salud pública. Esta retención es descontada automáticamente por el operador autorizado antes de entregarte el valor final del premio, evitando trámites adicionales para el jugador.

Es importante recordar que este proceso solo se realiza cuando el monto supera el umbral establecido por ley, y el jugador recibe el valor neto correspondiente. Conservar la colilla original, presentar documento de identidad y validar los datos ante el operador garantiza un proceso seguro y transparente.

¿Qué pasa si hay inconsistencias en el billete ganador de este juego de chance?

Las inconsistencias en un billete del chance pueden generar la pérdida del derecho al cobro si no se validan correctamente ante el operador autorizado. Un billete deteriorado, ilegible, alterado o con información incompleta debe ser revisado inmediatamente en un punto oficial, donde se verificará la validez del número apostado y la autenticidad del tiquete mediante sistemas de control electrónicos.

Si el operador detecta que el billete presenta alteraciones voluntarias o daños que impidan confirmar su legitimidad, el jugador no podrá reclamar el premio. Por el contrario, si el deterioro es accidental y aún es verificable mediante los mecanismos internos del sistema, el proceso puede continuar con normalidad. Por ello, Coljuegos recalca la importancia de conservar en buen estado cada comprobante y evitar acudir a intermediarios no autorizados.