Este jueves 9 de abril, la atención está puesta en el resultado oficial del Chontico Noche. En medio de la rutina, aparece esa pausa clave para confirmar cifras y sentir la emoción de una nueva oportunidad.

El resultado del Chontico Noche hoy jueves 9 de abril en Colombia se convierte en parte del hábito diario: sacar el celular, comparar números y compartir la reacción en segundos. Es rápido, directo y totalmente alineado con el ritmo de quienes quieren saberlo todo al instante.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Jueves 9 de Abril 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí lo encontrarás actualizado, claro y listo para consultar sin complicaciones.

Número Ganador: 2881

Y la 5ta Balota: 2.

5ta Balota del Chontico Noche: el boost que le suma más opciones a tu jugada en la lotería

Si ya juegas Chontico Noche y quieres subirle el nivel, la 5ta Balota es ese extra que vale la pena probar. Básicamente, añades una cifra más a tu jugada desde $500 pesos y abres la puerta a premios más altos, sin cambiar cómo funciona el sorteo principal. No reemplaza tu número: lo potencia con una opción adicional que puede marcar la diferencia.

Tienes dos formas de jugarla. En Directo (5 cifras), si aciertas la combinación exacta en orden, puedes ganar hasta 38.000 veces lo jugado, y si solo le pegas a la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado (5 cifras), el orden no importa: si salen las cinco cifras en cualquier posición, ganas 100 veces lo invertido. Dos estilos: más riesgo o más margen.

Cómo saber si ganaste en el sorteo del Chontico Noche

Después de jugar, todo se resume en comparar tu tiquete con el resultado oficial del Chontico Noche. Si acertaste las cuatro cifras en orden exacto, te llevas el premio mayor, que paga 4.500 veces lo invertido. Pero incluso si no fue perfecto, aún hay opciones.

El sistema también premia coincidencias parciales: últimas tres, dos o una cifra. Por eso, cada número cuenta y vale la pena revisarlo bien. Para evitar errores, consulta siempre en canales oficiales como la web del sorteo o sus redes verificadas, donde también encuentras cómo reclamar tu premio sin complicaciones.