El futuro de James Rodríguez en la Selección Colombia continúa siendo uno de los temas que más debate genera tras la eliminación de la Tricolor en el Mundial 2026. Aunque el capitán no ha dado señales de un retiro inmediato del combinado nacional, las dudas sobre su continuidad siguen abiertas debido a su discreto rendimiento durante el torneo y al inicio del próximo ciclo mundialista.

En medio de esa discusión apareció una versión del periodista Hernán Peláez, quien aseguró que la permanencia del volante no dependería únicamente de aspectos deportivos. Según explicó, alrededor del ’10’ existirían compromisos comerciales que también tendrían peso dentro de la estructura de la Federación Colombiana de Fútbol.

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James Rodríguez no habló de retiro tras el Mundial

Después de la eliminación frente a Suiza en los octavos de final, James Rodríguez compareció ante los medios sin insinuar que el compromiso hubiera sido el último con la camiseta de Colombia.

Su postura dejó abierta la posibilidad de continuar en el equipo nacional, alimentando las especulaciones sobre si buscará disputar una nueva Copa América y mantenerse en carrera rumbo al Mundial 2030.

Durante la Copa del Mundo, el volante no logró mostrar el nivel que lo convirtió en referente de la Tricolor. En varios partidos fue sustituido por Néstor Lorenzo, quien encontró en Juan Fernando Quintero una alternativa frecuente para refrescar el mediocampo ofensivo.

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Hernán Peláez habló sobre el futuro del capitán

En medio del debate, Hernán Peláez expuso su punto de vista durante una intervención en La FM, donde aseguró que existen factores ajenos al rendimiento futbolístico que podrían influir en la continuidad del mediocampista.

El periodista afirmó que el componente comercial tendría un papel importante dentro de la discusión.

«Yo no sé si seguirá, lo que sí sé es que la Federación ha advertido que hay mucho compromiso comercial si está James en la Selección».

Las declaraciones despertaron una nueva discusión sobre los criterios que deberían prevalecer en la conformación del equipo nacional de cara a los próximos desafíos internacionales.

El periodista cuestionó el peso de los acuerdos comerciales

Más allá del caso puntual de James Rodríguez, Peláez planteó un debate sobre la manera en que deberían tomarse las decisiones alrededor de la Selección Colombia.

A su juicio, las convocatorias tendrían que responder exclusivamente a razones deportivas y no a compromisos publicitarios.

«O hacemos selecciones para complacer a patrocinadores o la hacemos para hacer fútbol para Colombia. Ese es el problema que tenemos. Si es más importante cumplir contratos comerciales, estamos perdidos».

El comunicador sostuvo que la prioridad debe ser construir el mejor equipo posible, independientemente de cualquier interés externo.

Peláez pidió que las convocatorias dependan del rendimiento

En la misma intervención, el periodista insistió en que ningún futbolista debería mantenerse en la Selección por razones diferentes a su desempeño dentro del terreno de juego.

Incluso, señaló que el entrenador que continúe al frente del combinado nacional debería tener plena autonomía para decidir las convocatorias.

«No sé si siga Néstor Lorenzo, pero el técnico que llegue tiene que aclararle a la Federación que los jugadores no tengan compromisos con los patrocinadores, y que él tenga la libertad de elegir su grupo».

Sus palabras reavivaron el debate sobre el equilibrio entre los intereses deportivos y comerciales que rodean a las selecciones nacionales.

Así fue el rendimiento de James en el Mundial 2026

Las críticas hacia el capitán colombiano también se apoyan en los números que dejó durante la Copa del Mundo.

Estas fueron sus principales estadísticas:

Partidos disputados: 5.

5. Titularidades: 5.

5. Minutos jugados: 317.

317. Promedio por partido: 63 minutos.

63 minutos. Goles: 0.

0. Asistencias: 0.

Las cifras reflejan un torneo discreto para un futbolista acostumbrado a marcar diferencias en las grandes competiciones y que, en esta ocasión, no logró aportar producción ofensiva.

El debate sobre James sigue abierto

Por ahora, James Rodríguez no ha comunicado una decisión definitiva sobre su futuro con la Selección Colombia y todo indica que el tema continuará generando opiniones durante los próximos meses.

Mientras algunos consideran que todavía puede aportar experiencia al grupo, otros creen que el próximo proceso debería abrir más espacio para una renovación generacional. En ese contexto, las declaraciones de Hernán Peláez añadieron un nuevo elemento a una discusión que promete seguir vigente mientras no exista una definición oficial sobre el futuro del histórico capitán colombiano.