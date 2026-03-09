Este domingo 8 de marzo ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Noche, el dato que muchos estaban esperando para cerrar el fin de semana revisando su número. Como en cada jornada nocturna, la combinación ganadora quedó definida y ahora solo queda comparar cifra por cifra para saber si la suerte apareció justo antes de arrancar una nueva semana.

El resultado del Chontico Noche domingo 8 de marzo en Colombia ya está disponible con las cifras oficiales confirmadas del sorteo. Para muchos, este momento se ha convertido en parte del ritual dominical: una última revisión del tiquete antes de dormir y la expectativa de empezar la semana con una buena noticia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 8 de Marzo 2026

En esta nota encuentras el número ganador del Chontico Noche 8 de marzo, listo para que verifiques tu jugada sin demoras. Si participaste hoy, aquí puedes consultar el resultado oficial en Colombia y comprobar en segundos cómo terminó la jornada nocturna.

Número Ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Qué tan fácil o difícil es ganar en la lotería Chontico Noche?

En el Chontico Noche, el premio mayor llega cuando aciertas las cuatro cifras exactas en orden, algo que tiene una probabilidad de 1 entre 10.000. Es decir, hay 10.000 combinaciones posibles del 0000 al 9999 y solo una coincide perfectamente cada noche. Matemáticamente, no es sencillo… pero tampoco imposible.

La diferencia frente a otros juegos es que aquí no todo depende del pleno. El sistema incluye premios por aciertos parciales: si coincides en la última cifra, en las dos finales o en las tres últimas en orden, también puedes recibir un pago proporcional a lo jugado. Eso hace que las probabilidades de “ganar algo” sean mucho más altas que solo apuntarle al número completo.

Este esquema escalonado le da más dinamismo al sorteo. Cada cifra cuenta y cada coincidencia puede sumar. Para muchos jugadores, esas ganancias intermedias mantienen viva la emoción y hacen que el Chontico Noche se sienta más accesible, sin dejar de ser un juego 100 % basado en el azar.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 2 al sábado 7 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de marzo: 4635-7.

Martes 3 de marzo: 5933-3.

Miércoles 4 de marzo: 8097-0.

Jueves 5 de marzo: 8052-3.

Viernes 6 de marzo: 4831-9.

Sábado 7 de marzo: 9256-2.

El lunes 9 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.