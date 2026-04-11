Este viernes 10 de abril, el cierre de la semana llega con toda la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, ese momento clave en el que miles de personas en Colombia revisan si su número fue el ganador. Entre planes de viernes y el inicio del fin de semana, aparece esa pausa para confirmar cifras y ver si la suerte estuvo de tu lado.

El resultado del Chontico Noche hoy viernes 10 de abril en Colombia se convierte en parte del ritual: sacar el celular, comparar números y compartir la reacción en segundos. Es rápido, directo y perfecto para quienes no quieren perderse ni un detalle mientras disfrutan la noche.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 10 de Abril 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí lo encontrarás actualizado, claro y listo para consultar sin complicaciones. Todo pensado para que verifiques en segundos y sigas con tu viernes sabiendo si esta vez acertaste.

Número ganador: 4921

Y la 5ta Balota: 0.

¿Ganaste en el Chontico Noche? Así reclamas tu premio sin enredos

Si tu número salió favorecido, cobrar es más fácil de lo que crees. Solo necesitas tu documento original y vigente (cédula, pasaporte o el que aplique) para validar que eres el ganador. Nada complicado, solo tener todo listo para que el proceso fluya rápido.

Clave: el tiquete. Debes entregarlo en buen estado y con tus datos completos al respaldo: nombre, número de documento, dirección, teléfono y firma. Además, tendrás que llenar el formato oficial de pago con firma y huella. Con eso, puedes reclamar tu premio sin vueltas en los puntos autorizados.

Premios del Chontico Noche: varias formas de ganar en esta lotería en Colombia

El premio top llega cuando aciertas las cuatro cifras en el orden exacto del resultado oficial del Chontico Noche, pagando 4.500 veces lo apostado. Es el objetivo de todos, el hit grande.

Pero no todo depende de eso. También hay premios por coincidencias parciales: tres, dos o incluso una cifra. Eso hace que cada jugada tenga más oportunidades y que siempre haya algo en juego, manteniendo la emoción viva noche tras noche.