Este domingo 8 de marzo ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, el momento que tanta expectativa genera para revisar su jugada y cerrar el fin de semana con expectativa. Como cada jornada a la 1:00 p.m., se definió la combinación ganadora y ahora miles de jugadores en Colombia están comparando cifra por cifra para saber si la suerte estuvo de su lado.

La Lotería Chontico Día domingo 8 de marzo ya tiene resultado confirmado en Colombia, y el número ganador verificado está disponible para consulta inmediata. Entre planes de domingo y descanso, siempre hay espacio para ese instante de emoción en el que se revisa el tiquete y se cruzan los dedos antes de confirmar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 8 de Marzo 2026

En este espacio compartimos el resultado del Chontico Día 8 de marzo, con las cifras oficiales del sorteo listas para consultar en segundos.

Número Ganador: 7282

Y la 5ta Balota: 8.

¿A qué hora se juega el Chontico Día en Colombia?

El Chontico Día en Colombia tiene un horario fijo que ya es parte del reloj mental de muchos jugadores: todos los días a la 1:00 p.m., sin importar si es lunes, domingo o festivo. A esa hora se realiza el sorteo y se definen las cifras oficiales del día. No hay cambios inesperados ni fechas especiales que alteren la rutina: la cita es puntual.

Con el tiempo, la 1:00 p.m. dejó de ser solo una hora más y se volvió un pequeño ritual diario. Es ese momento en el que haces una pausa, revisas el resultado, miras tu número y comentas con quien esté cerca. Esa constancia ha convertido al Chontico Día en una tradición que atraviesa generaciones y regiones, manteniendo viva la emoción justo en la mitad de la jornada.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 2 al sábado 7 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de marzo: 2514-7.

Martes 3 de marzo: 7293-8.

Miércoles 4 de marzo: 8760-9.

Jueves 5 de marzo: 7872-5.

Viernes 6 de marzo: 3281-4.

Sábado 7 de marzo: 3729-8.

El lunes 9 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.