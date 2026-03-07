Este viernes 6 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna llega con toda la energía de cierre de semana. Después de días de rutina, pendientes y trabajo, cuatro cifras y un signo zodiacal pueden convertirse en la mejor noticia para arrancar el fin de semana con otra vibra.

El Súper Astro Luna ya es parte del plan de los viernes: revisar el número antes de salir, confirmar el signo y cruzar los dedos para que la intuición haya estado afinada. Algunos jugaron por tradición, otros porque “había buena espina”, pero todos están pendientes de la combinación oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Viernes 6 de Marzo 2026

Aquí te compartimos el resultado oficial de este viernes 6 de marzo en Colombia, listo para que lo compares en segundos con tu jugada. Mira bien las cifras y el signo ganador, porque esta noche puede tener más sorpresa de la que imaginabas.

Número ganador: 3535

Signo Zodiacal: Géminis.

¿Se pueden mejorar las probabilidades en el Súper Astro Luna?

La respuesta corta es no. En el Súper Astro Luna todo depende del azar y cada sorteo es independiente del anterior. No existen patrones, fórmulas secretas ni combinaciones “más fuertes” que otras. Aunque muchos jugadores eligen números por fechas especiales o por intuición, esas decisiones no cambian las probabilidades reales.

Algunos rotan número y signo en cada edición, otros se quedan fieles a la misma jugada durante meses. También está la opción de cubrir los doce signos con un mismo número, lo que evita fallar por el signo, aunque el premio se divide. Son estilos distintos de jugar, pero el mecanismo del sorteo no se altera.

Dónde ver el sorteo del Súper Astro Luna en Colombia

El sorteo se transmite en vivo todos los días por Canal 1. De lunes a viernes es a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:30 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m., permitiendo seguir en tiempo real cómo se definen las cifras y el signo ganador.

Si no alcanzas a verlo en directo, el resultado se publica minutos después en los canales oficiales, redes sociales y puntos de venta autorizados. También hay portales informativos que actualizan la combinación casi al instante, así que consultarlo es rápido y sencillo desde cualquier lugar del país.