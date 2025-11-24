El sorteo de El Sinuano Día correspondiente al lunes 24 de noviembre de 2025 ya está disponible para los jugadores en Colombia. Esta lotería es una de las más tradicionales del país y, además de ofrecer su resultado diario, permite profundizar en aspectos esenciales de su operación, como los horarios oficiales del sorteo y la función de la quinta balota, una modalidad clave dentro de los juegos de chance.

Resultado confirmado de El Sinuano Día del 24 de noviembre

Aquí se encuentra el espacio destinado para verificar la información del sorteo:

Número Ganador: 2436

Quinta Balota: 8

¿Cuál es el horario oficial de El Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza todos los días, incluyendo festivos, en un horario oficial de 2:30 p.m. El sorteo tiene lugar en las instalaciones de la Gobernación de Córdoba, ubicadas en Montería, y su transmisión se emite a través del canal Telecaribe, permitiendo que miles de apostadores puedan seguir el proceso en directo.

Es importante aclarar que, en ocasiones excepcionales, el sorteo puede experimentar retrasos o ligeras modificaciones en su transmisión debido a eventos especiales como compromisos deportivos o alocuciones presidenciales. No obstante, las directivas del juego garantizan que El Sinuano Día siempre se llevará a cabo, incluso cuando existan ajustes menores en la emisión televisiva. Esto asegura continuidad, transparencia y cumplimiento con los jugadores en todo el país.

¿En qué consiste la Quinta Balota en El Sinuano Día?

La quinta balota es una modalidad que aparece en diferentes sorteos de chance en Colombia y complementa la dinámica tradicional del número principal. Su función consiste en aportar un resultado adicional que puede activar ganancias específicas según la tabla de premios del operador.

En términos generales, la quinta balota:

Se extrae después del número principal del sorteo.

del número principal del sorteo. Añade una combinación complementaria que puede influir en modalidades como “combinado”, “pata”, “uña” o premios secundarios.

que puede influir en modalidades como “combinado”, “pata”, “uña” o premios secundarios. Permite que ciertos jugadores obtengan ganancias parciales aun cuando el número principal no coincida totalmente con su apuesta.

aun cuando el número principal no coincida totalmente con su apuesta. Está regulada bajo las mismas normas técnicas que el sorteo principal, garantizando aleatoriedad y transparencia.

Esta modalidad amplía las oportunidades de ganar y añade variedad a la experiencia del jugador, razón por la cual es una de las funciones más populares dentro del universo del chance en Colombia.