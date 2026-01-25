La jornada dominical en Colombia suele estar marcada por el descanso, el ocio y los encuentros familiares. Aun así, muchos jugadores reservan un espacio para revisar el resultado del Sinuano Día, un sorteo que mantiene su presencia incluso los domingos. El domingo 25 de enero de 2026, esta modalidad de chance volvió a captar la atención de quienes siguen de cerca el comportamiento del juego y verifican sus apuestas con expectativa.

Más allá del número ganador, el Sinuano Día también genera consultas frecuentes relacionadas con derechos del jugador, plazos legales y condiciones para reclamar un premio dentro del marco normativo colombiano.

Resultado del Sinuano Día – domingo 25 de enero de 2026

En este apartado se dispone la información correspondiente al Sinuano Día del domingo 25 de enero de 2026, necesaria para que los apostadores confirmen correctamente su jugada.

Número Ganador: 4674

Quinta Balota: 0.

¿Puedo jugar a la lotería si estoy reportado en centrales de riesgo?

Esta es una duda muy común entre los jugadores en Colombia, y la respuesta general es sí: una persona reportada en centrales de riesgo puede jugar lotería o chance y también puede cobrar un premio si resulta ganador. Esto se debe a que los juegos de suerte y azar no son productos financieros ni implican acceso a crédito.

Sin embargo, existen matices importantes. Aunque el derecho a jugar y cobrar no se pierde, los reportes negativos sí pueden influir en otros trámites financieros que el ganador quiera realizar posteriormente, como abrir cuentas, invertir o solicitar productos bancarios. Por eso, se recomienda asumir el juego siempre como entretenimiento, con montos moderados y sin comprometer la estabilidad económica personal.

¿Cuál es el plazo legal para reclamar un premio del Sinuano Día en Colombia?

En Colombia, los premios del Sinuano Día tienen un plazo legal de 12 meses para ser reclamados, contados a partir de la fecha del sorteo. Este término está establecido en la normativa que regula los juegos de chance y es de obligatorio cumplimiento tanto para el jugador como para el operador autorizado.

Si el premio no es reclamado dentro de ese periodo, se considera prescrito y el dinero no cobrado se destina a aportes para la salud u otros fines de bienestar social definidos por la ley. Por esta razón, es fundamental verificar los resultados a tiempo, conservar la colilla y acudir oportunamente a los canales oficiales para iniciar el proceso de reclamación.