El sorteo del Sinuano Día, correspondiente a este lunes 1 de diciembre de 2025, ya se encuentra disponible para consulta. Iniciamos mes, semana y jornada con una combinación oficial que usted podrá verificar a continuación, junto con un desarrollo informativo centrado en dos temas clave: cómo se calculan los pagos del chance en Colombia y por qué, culturalmente, diciembre impulsa a más personas a probar su suerte en los juegos de lotería y sorteos del país.

Consulta aquí el resultado del Sinuano Día del lunes 1 de diciembre de 2025

Este es el número confirmado del sorteo, divulgado bajo los protocolos oficiales de transparencia y control establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Número ganador: 3114

Quinta Balota: 2

¿Cuánto pagan los juegos de chance en Colombia según lo apostado?

Los juegos de chance en Colombia operan bajo una tabla de pagos definida por la regulación nacional, donde las ganancias se calculan multiplicando el valor apostado por un coeficiente específico según la cantidad de cifras acertadas. Esto significa que los premios no son fijos, sino proporcionales al monto invertido por el jugador.

Quien acierta las cuatro cifras en orden recibe la mayor remuneración, ya que esta modalidad tiene el coeficiente más alto. Los premios disminuyen progresivamente en apuestas de tres, dos y una cifra, cada una con un multiplicador diferente. Por ejemplo, acertar tres cifras en orden representa un pago significativo en relación con el valor apostado, mientras que la última cifra suele ser la modalidad de retorno más bajo, aunque también la más accesible y frecuente entre los jugadores.

Este esquema permite que cada usuario arme su estrategia de participación, ajustándose a su presupuesto y al nivel de riesgo que desea asumir. En todos los casos, el concepto clave es que a mayor coincidencia entre el número apostado y el resultado oficial, mayor será el premio, siempre respetando las reglas establecidas por los operadores autorizados y la supervisión de Coljuegos.

Por qué aumentan los jugadores de lotería en Colombia al inicio de mes

El primer día del mes —y más aún cuando cae en lunes, como este 1 de diciembre— suele generar un ligero aumento en la compra de lotería, chance y otros juegos de sorteo. Se trata de un fenómeno cultural muy colombiano, impulsado por la percepción de renovación personal y económica que trae el comienzo de un nuevo ciclo. Diciembre, en particular, es un mes cargado de simbolismos: cierre de año, expectativas, celebraciones, aguinaldos y la sensación colectiva de que “todo puede mejorar”.

Muchas personas sienten que es un momento ideal para atraer la fortuna y arrancar con el pie derecho. Sin embargo, es importante recordar que, pese a la emoción propia de estas fechas, las probabilidades no cambian: la mecánica del juego sigue basada en el azar, y las opciones de ganar permanecen exactamente iguales, sin importar el día del calendario en que se realice la apuesta.

El aumento de jugadores, entonces, no responde a modificaciones del sistema ni a ventajas matemáticas, sino al impulso emocional que generan las fechas especiales y a la tradición profundamente arraigada de buscar un golpe de suerte durante la temporada decembrina.