Este sábado 14 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Lotería de Boyacá, considerado el más esperado por millones de jugadores en Colombia. Como es tradición, la entidad entregó un Premio Mayor por valor de $15.000 millones de pesos, además de una amplia gama de premios en secos y aproximaciones que consolidan a esta lotería como una de las más generosas y tradicionales del país. A continuación, te compartimos el resultado del sorteo y las indicaciones más importantes sobre cómo cobrar tu premio de manera correcta y segura.

Resultado Premio Mayor de la Lotería Boyacá – Sábado 14 de marzo

Número: 1499

Serie: 211

¿Cómo cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá tiene un procedimiento claramente definido para el pago de premios, el cual varía según el monto obtenido:

Premios menores o recambios por billetes o fracciones: si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado.

si tu premio equivale a otro billete o fracción, puedes reclamarlo en efectivo o solicitar recambio directamente con tu vendedor de confianza o en un punto autorizado. Premios entre 48 UVT y 140 UVT (aprox. $2.390.352 a $6.971.860): debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago.

debes diligenciar al respaldo de tu billete la información solicitada, descargar y completar el formato RCO-01 de cobro de premios, colocar tu huella, adjuntar copia de tu cédula y del RUT, y acercarte a un distribuidor autorizado para recibir tu pago. Premios entre 140 UVT y $10 millones: el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo.

el proceso se realiza también en oficinas o agencias autorizadas. El distribuidor, con la documentación correspondiente, solicita autorización a la Lotería de Boyacá, la cual responde en máximo tres días. Si la respuesta es positiva, recibirás tu premio tras adjuntar el RUT; si es negativa, la entidad te indicará el procedimiento alternativo. Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales.

deben reclamarse directamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja (Calle 19 N° 9-35, piso 3). Allí se entrega el billete original diligenciado, copia de la cédula, RUT y certificación bancaria reciente para que el pago se efectúe por transferencia. Si el ganador vive en otra ciudad, puede iniciar el proceso a través de una oficina de distribución, aunque los tiempos pueden extenderse debido a verificaciones adicionales. Premios promocionales (en especie): si el valor es menor a 40 UVT, basta con presentar el billete y la cédula. Para premios iguales o superiores a 40 UVT, es necesario diligenciar el RCO-01, presentar huella y adjuntar RUT.

En todos los casos, es fundamental conservar en perfecto estado el billete ganador y presentar la documentación exigida. Los premios deben reclamarse dentro del plazo legal de un año, según lo establece la Ley 1393 de 2010.

Lotería de Boyacá, tradición e historia en Colombia

La Lotería de Boyacá es una de las instituciones más emblemáticas del país, reconocida por su aporte histórico y su papel protagónico en el fortalecimiento del sector salud. A lo largo de más de un siglo, ha mantenido su compromiso con la generación responsable de recursos económicos, contribuyendo activamente al bienestar social y al desarrollo regional.

Opera con transparencia, eficacia y un alto sentido de responsabilidad dentro del monopolio de juegos de suerte y azar, respaldada por un equipo humano comprometido con la calidad y la mejora continua.

Creación

La Lotería y Beneficencia de Boyacá fue creada mediante la Ordenanza N.º 061 del 3 de mayo de 1923, como una empresa comercial del Departamento de Boyacá con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Se rige por el derecho privado en sus actos comerciales y por el derecho público en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Misión

La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con responsabilidad social para apoyar la financiación de los servicios de salud y el bienestar de los ciudadanos. Esto lo logra mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico departamental de juegos de suerte y azar, con procesos de calidad y un equipo comprometido con la excelencia.

Visión

Ser una empresa líder en la transferencia de recursos económicos al sector salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, la calidad y la excelencia en la operación de sorteos y la comercialización de juegos de azar.