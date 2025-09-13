El presente de América de Cali en la Liga BetPlay sigue siendo preocupante. Tras la derrota 0-1 ante Fortaleza CEIF en el estadio Metropolitano de Techo, las voces de resignación empiezan a aparecer en el equipo ‘escarlata’. El capitán Adrián Ramos habló con franqueza sobre la difícil situación del club y dejó frases que marcan el sentir del camerino.

Adrián Ramos y la difícil realidad de América

El experimentado delantero fue claro en sus primeras palabras tras el compromiso:

«La responsabilidad al final es de nosotros los jugadores, en cada entrenamiento y en cada juego somos los que competimos, y si estamos a un nivel de competencia alto, vamos a ejecutar la idea que los entrenadores traten de jugar. Desafortunadamente, para nosotros no han sido los mejores días en estas últimas semanas. Hoy (sábado) no se dio, pero hay que seguir, está en el balance. No podemos olvidar la realidad que hay, que somos últimos y que ha sido difícil este torneo, pero en los últimos tres juegos el equipo empató, volvió a ganar; lamentablemente hoy no se dio».

América está bajo el interinato de Álex Escobar, pero con las orientaciones de David González, quien no tuvo el mejor estreno en el banquillo.

Ramos también agregó:

«Creo que nosotros tenemos que pensar partido a partido. La situación que se vive es difícil, muy dura la verdad y el pensamiento tiene que ser el próximo partido, nos toca Copa y hay que competir y ganar ante esta situación. Sabemos que está difícil, pero teniendo el carácter, la valentía es la única forma de salir de esta situación.

A la gente, qué se le puede decir si el hincha siempre ha estado. Trabajar, creer en lo que tenemos y trabajar la idea que tiene el ‘profe’ David (González), ante esta situación sólo sirve sumar de a tres; trabajar para llegar de buena manera al juego del martes», dijo de entrada el delantero ‘escarlata’.

El sentido de pertenencia del ídolo, Adrián Ramos

En medio de la crisis deportiva, Ramos recordó por qué tomó la decisión de regresar al club de sus amores:

«Quería volver a competir con el equipo, yo para jugar en América no miro si va de primero o va de último, es un sentido de pertenencia. Muchos dirán que no estás para ayudar, tengo que trabajar. Esto es fútbol, la realidad es que es difícil lo que vivimos. Esperemos que a partir del martes se pueda volver a la victoria».

Alex Escobar se pronunció tras la dura derrota

El técnico interino, Álex Escobar, también analizó el partido y el momento del club:

«Desde la llegada del profe David han sido pocas las sesiones para imprimir lo que él quiere, no es fácil. Un equipo como América que está con falta de resultados para poder coger una moral hay que seguir trabajando lo que el profe y su cuerpo técnico quieren. Hay que poner entereza, ganas y deseos para que el equipo trate de salir de este bache en el que estamos», sostuvo.

América vivió un infierno en Bogotá

El resultado frente a Fortaleza CEIF terminó de hundir a América de Cali en la tabla. Los locales se impusieron 1-0 con anotación de Sebastián Valencia desde el punto penal, en un partido cerrado y con pocas opciones claras de gol.

El dato histórico fue para Fortaleza, que consiguió por primera vez vencer a los ‘diablos rojos’ en la Liga BetPlay Dimayor, pues hasta ahora solo lo había logrado en Copa y Torneo BetPlay.