Llegó el momento de conocer al nuevo campeón del fútbol colombiano. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentan esta noche en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en una final que promete emociones fuertes y un cierre vibrante para un diciembre lleno de luces y colorido. Solo uno será el encargado de festejar ante su gente y levantar el trofeo de la Liga BetPlay.

La serie parece claramente inclinada para el conjunto costeño, que en el partido de ida se impuso con autoridad por 3-0 en el Metropolitano. Sin embargo, el Vinotinto no se rinde: apelará a su carácter, intensidad y poder ofensivo para buscar una remontada épica que le permita alcanzar su cuarta estrella en la historia del torneo.

Deportes Tolima vs Junior FC: horarios, canales de televisión y transmisiones streaming HOY

Partido: Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla

Deportes Tolima vs Junior de Barranquilla Fecha: Martes 16 de diciembre de 2025

Martes 16 de diciembre de 2025 Hora: 7:30 p.m. (hora de Colombia )

7:30 p.m. (hora de ) Evento: Gran Final Liga BetPlay II 2025 – partido de vuelta

Gran Final – partido de vuelta Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Manuel Murillo Toro de Ibagué Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

Andrés Rojas (Bogotá) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Lo que necesita Tolima para soñar con la remontada

Para muchos analistas, la ventaja de Junior parece irremontable. Sin embargo, en Ibagué se aferran a la ilusión de un milagro futbolero. Las cuentas son claras para el equipo dirigido por Lucas González: debe ganar por tres goles de diferencia para forzar la definición por penales, o imponerse por cuatro o más tantos en los 90 minutos para consagrarse campeón de manera directa.

El Vinotinto está obligado a salir a atacar desde el primer minuto, con intensidad y precisión en el último tercio del campo. No obstante, también deberá ser cuidadoso en defensa, evitando errores como los cometidos en Barranquilla, donde sufrió especialmente con las transiciones rápidas y los ataques a la espalda de los laterales.

Junior, con la ventaja pero sin margen para confiarse

Del otro lado, Junior FC llega con una ventaja importante, pero con la experiencia suficiente para saber que en una final nada está asegurado. Al equipo de Alfredo Arias le basta con empatar o incluso perder hasta por dos goles para quedarse con el título, pero la consigna es clara: no especular.

Arias contará con todas sus unidades disponibles para administrar la ventaja, apoyándose en un bloque defensivo sólido y en la jerarquía de sus hombres ofensivos. La ausencia más sensible del partido será la de Sebastián Guzmán en Tolima, expulsado en el duelo de ida, un factor que condiciona el planteamiento del local.

Antecedentes que invitan a no dar nada por terminado

La historia del fútbol colombiano respalda la cautela. Junior sabe muy bien que un 3-0 puede no ser definitivo. En la final del segundo semestre de 2004, los rojiblancos estuvieron cerca de dejar escapar una ventaja similar ante Atlético Nacional, hasta que apareció Wálter Darío Ribonetto para salvar la serie en Medellín.

Situaciones parecidas se repitieron en 2018 ante Independiente Medellín y en la Liga II de 2011, cuando Junior logró revertir un 3-0 sufrido frente a Millonarios y terminó coronándose campeón desde el punto penal. Por eso, más allá de la ventaja, en Barranquilla el mensaje es uno solo: máxima concentración hasta el pitazo final.

Tolima vs Junior: alineaciones probables

Deportes Tolima:

Cristopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Ánderson Angulo, Samuel Velásquez; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González; Adrián Parra.

Director técnico: Lucas González Vélez.

Junior FC:

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Didier Moreno, Jesús Rivas; José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva.

Director técnico: Alfredo Carlos Arias.