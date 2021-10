Tercer triunfo del Once Caldas en la Liga BetPlay 2021-II y salió del último lugar de la tabla de posiciones tras vencer 2-1 a La Equidad.

Los goles del compromiso llegaron a través de Juan David Pérez (11′) y Marcelino Carreazo (37′) por el local, mientras que el descuento del visitante llegó por medio de Kevin Salazar (70′).

+ ¿¡Ya se va Wilfrido de la Rosa de Deportivo Pereira!?

+ Once Caldas: ¡Lío entre jugadores e hinchas y comunicado oficial!

Con este resultado comenzó la fecha 15 de la Liga BetPlay y hubo movimientos en la tabla de posiciones. Once Caldas subió a la casilla 18 con 12 puntos, mientras que el Asegurador se quedó en el puesto 16 con 15 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2021-II tras Once Caldas vs. La Equidad

Atlético Nqcional 33 puntos Millonarios 29 puntos Deportes Tolima 27 puntos Junior 24 puntos Pereira 24 puntos Alianza Petrolera 29 puntos Envigado 22 puntos Jaguares 22 puntos

La fecha 15 se reanudará este viernes con el duelo entre Jaguares vs. Envigado FC y Deportes Quindío ante Alianza Petrolera. La jornada sabatina tendrá como protagonistas a Patriotas vs. Pereira, Bucaramanga – Pasto, Millonarios vs. Junior FC y Medellín ante Tolima.

El domingo habrán tres partidos: Águilas Doradas vs. Cali, América e Cali ante Atlético Nacional y Huila vs. Santa Fe.