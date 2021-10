Once Caldas: ¡Lío entre jugadores e hinchas y comunicado oficial!

“Hubo agarrón entre hinchas y jugadores del Once Caldas”, tituló el diario La Patria. Su información está basada en los hechos que ocurrieron en el entrenamiento del equipo de este miércoles.

Recordemos: Once Caldas viene de caer goleado en el clásico ante Deportivo Pereira (3-0). Está penúltimo en las posiciones de la Liga BetPlay II-2021 y solo ganó uno de sus más recientes 15 partidos. Esa situación ha desesperado a algunos aficionados del club que este miércoles se hicieron presentes en la en la cancha auxiliar Luis Fernando Montoya. Allí fueron a gritarles cosas a los futbolistas.

Una parte de lo sucedido fue registrada en un video que publicó La Patria. “Dejamos de darle de comer a nuestras familias por ir a un estadio, parcero… respeten ustedes al hincha”, le dicen al arquero Gerardo Ortiz en ese momento. Él responde: “Nosotros estamos trabajando” y el hincha le replica “¿Están trabajando? Se están robando el sueldo, mijo”. El arquero, ofuscado, trata salir a encararlo pero compañeros lo detienen.

Al respecto La Patria ofrece la versión que dio Juan Camilo Valdés, del parche de los Alcázares (barra Holocausto Norte): “Vinimos al entrenamiento y a reprochar la actitud de algunos jugadores. No es justo que invirtamos 100 mil pesos para ir a verlos y jueguen así. Les reclamamos y varios de ellos se vinieron a contestar, entre ellos Gerardo Ortiz”.

Y agregó que Ménder García, Edwin Laszo, Nicolás Palacios y Duván Viáfara agredieron a un seguidor del equipo, miembro de la barra que vive en La Sultana. “Eso ocurrió ahí mismo en la Unidad Deportiva”, indicó el seguidor.

Sobre eso y en versión de La Patria, el jugador Marcelino Carreazo también habló: “El equipo va mal y uno tiene que bajar la cabeza, sí o sí. A mí me gritan y yo me quedo callado, pero uno se calienta. A ti no te gustaría que te dijeran un poco de ‘vainas’. La situación del equipo no está fácil, nada fácil”.

