Independiente Santa Fe llega con presión máxima a este duelo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde deberá imponer condiciones si quiere mantener vivas sus aspiraciones en los Cuadrangulares. El cuadro Cardenal cayó 1-0 en su visita a Bucaramanga en la primera jornada y ahora está obligado a vencer a un Fortaleza que también arriba urgido, luego de perder ante Deportes Tolima. Un juego tenso, decisivo y con impacto directo en la pelea por el título.

Santa Fe vs Fortaleza: canales y transmisiones Online HOY EN VIVO

Partido: Independiente Santa Fe vs Fortaleza

Independiente Santa Fe vs Fortaleza Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Sábado 22 de noviembre de 2025 Hora: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Cuadrangulares Liga BetPlay – Jornada 2

Cuadrangulares Liga BetPlay – Jornada 2 Árbitro: José Ortiz Novoa

José Ortiz Novoa Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Santa Fe busca reaccionar en casa

Independiente Santa Fe afronta este compromiso con la urgencia de sumar, luego de un debut adverso en el cuadrangular. En su visita al Américo Montanini cayó por la mínima diferencia ante Bucaramanga, con anotación de Luciano Pons.

Para este choque, los dirigidos por Francisco López recuperan nombres importantes: Jhon Meléndez, Yeicar Perlaza, Marlon Balanta y Jorge Ramos regresan a la convocatoria. En contraste, salieron de la lista Jeison Angulo, Marcelo Meli, Ángel Mora y Angelo Rodríguez.

El equipo no podrá contar todavía con Omar Fernández Frasica, quien apunta a estar disponible para la fecha 3 frente a Deportes Tolima. En casa, con su gente y con presión en la tabla, Santa Fe deberá mostrar jerarquía para no complicar su camino hacia la defensa del título.

Fortaleza también llega obligado

El conjunto de Fortaleza CEIF atraviesa un escenario similar al de su rival. También perdió en su estreno de cuadrangulares, esta vez ante Deportes Tolima en el estadio de Techo, escenario que había sido un fortín durante gran parte del campeonato.

Ahora deberá visitar El Campín, estadio donde cayó 2-0 en el duelo de la fase regular disputado el 9 de marzo, con anotaciones de Christian Mafla y Hugo Rodallega para el local. La necesidad de sumar es compartida y ambos buscan no descolgarse temprano en el grupo.

Santa Fe tendría una novedad importante

Horas antes del inicio del compromiso surgió información sobre una posible variante en el onceno cardenal. Según el periodista Carlos Alemán, Edward López podría ingresar como titular para acompañar en ataque a Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

La misma versión apunta a que Santa Fe plantearía un sistema con “cinco defensores”, que en realidad funcionaría con tres centrales, dejando a los laterales con mayor libertad ofensiva. Un ajuste táctico que busca darle más volumen al ataque y corregir lo mostrado en el debut.