¿Molestia con Dayro Moreno por lo que decidirá?

Parece que todo entre Dayro Moreno, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali está cerrado. Pasaría a jugar al cuadro verdiblanco y ya hay reacciones en redes sociales.

Algunos seguidores de Atlético Bucaramanga empiezan a opinar sobre la situación que parece terminar con Dayro yéndose del club tras un semestre. El plan era tenerlo al menos hasta final de año. Incluso se habla de los esfuerzos que harían por renovarle el vínculo. Y pese a eso, la determinación del goleador sería aceptar la opción de ir a un Deportivo Cali que hizo el esfuerzo económico para presentar la oferta con la que cubriría indemnización, salario y demás detalles.

Reacciones en redes sociales por el tema Dayro Moreno

Hay de todo. Algunos molestos por su salida, otros que sencillamente aceptan esa dinámica del fútbol e hinchas de Deportivo Cali muy expectantes por tenerlo. Dentro de los primeros mensajes que hay del tema en el día en que se especula con que la transferencia se hará, hay uno particular que parece referirse, sin mencionar a ninguna de las partes involucradas.

Es el que publicó Jotas Mantilla, uno de los relatores en Win Sports, seguidor confeso de Atlético Bucaramanga. Él publicó: “Un club chico no puede con la ley de oferta y demanda. Es justicia capitalista. Lo que si no se negocia de ninguna manera es la dignidad. Que paguen y que por aquí no vuelva. El que lo entendió. Lo entendió”.

Minutos después y tras un RT de la información de Pacho Vélez asegurando que Dayro Moreno será presentado como fichaje de Deportivo Cali, publicó este otro mensaje: “1994. El Atlético Bucaramanga cae a la B. Al goleador del Leopardo, el argentino Jorge Coco Ramoa (20 goles siendo volante diez) le llueven ofertas. ¿Saben qué dijo? ‘Me quedo y devuelvo al equipo al lugar que le corresponde’ #Respect. Esos son auténticos Códigos. Que diferencia!”.

