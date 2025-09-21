El cuadro Embajador, pese a la crisis de resultados, contará nuevamente con el respaldo masivo de su hinchada en el estadio El Campín, a pleno sol este domingo en el horario inusual de las 2:00 p.m. Los Azules tendrán una de las últimas chances de meterse en la pelea por un lugar dentro del grupo de ocho clasificados. Al frente estará su hermano menor bogotano, Fortaleza CEIF, la gran sorpresa de la Liga BetPlay II 2025, ya que es el único invicto tras 11 jornadas disputadas.

Millonarios vs Fortaleza: Canales, horarios y señales para ver este partido

Partido: Millonarios FC vs Fortaleza CEIF

Millonarios FC vs Fortaleza CEIF Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

Domingo 21 de septiembre de 2025 Hora: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Certamen: Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 12

Liga BetPlay Dimayor II 2025 – Jornada 12 Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro: Jhon Ospina Londoño

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Millonarios, con la urgencia de ganar en casa

El conjunto Embajador afronta un partido clave en la jornada 12 de la Liga BetPlay 2025-II. Los dirigidos por Hernán Torres vienen de una dolorosa eliminación en la Copa BetPlay y necesitan sumar una victoria de carácter urgente. Millonarios marcha en el puesto 15 de la tabla con apenas 11 puntos, por lo que requiere 20 de los 27 en disputa para mantener viva la ilusión de clasificar.

En su más reciente enfrentamiento ante Fortaleza, el pasado 6 de abril, los Azules ganaron 2-0 con goles de Kevin Palacios y Luis Marimón. Sin embargo, la actualidad es distinta: el equipo capitalino arrastra una racha negativa y su hinchada exige resultados inmediatos.

Entre las novedades en la nómina destacan el regreso de Álex Castro, tras superar una sobrecarga, además del regreso de Santiago Giordana, Álex Moreno Paz y Edwin Mosquera. También fue convocado por primera vez el arquero Iván Díaz, en reemplazo de Iván Arboleda, suspendido por expulsión.

Fortaleza CEIF, la revelación del torneo

El joven cuadro bogotano ha sido la gran sorpresa del campeonato. Bajo la conducción de Sebastián Oliveros, Fortaleza CEIF llega invicto a esta fecha, sumando 21 puntos que lo ubican en la tercera posición de la tabla. Con cinco triunfos y seis empates en once partidos, el equipo ha demostrado solidez y carácter, confirmando que su proceso de formación da frutos en la máxima categoría.

En la jornada anterior, Fortaleza superó al América de Cali y ahora llega con la moral en alto al enfrentamiento contra su histórico rival capitalino. La incógnita está en si podrá mantener su invicto en un escenario como El Campín, que seguramente tendrá un ambiente intenso por la necesidad de Millonarios.

Posibles formaciones

Millonarios FC: Diego Novoa; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Stiven Vega, Nicolás Arévalo; Bruno Sávio, Álex Castro, Jorge Hurtado y Leonardo Castro.

Director Técnico: Hernán Torres.

Fortaleza CEIF: Cristian Santander; Yesid Díaz, Luis Escorcia, Jhonatan Marulanda, Sebastián Valencia; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Kelvin Flórez, Andrés Ricaurte, Andrés Arroyo y Santiago Córdoba.

Director Técnico: Sebastián Oliveros