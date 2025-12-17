El título de Liga BetPlay II-2025 no solo representa una nueva estrella en la camiseta de Junior de Barranquilla, sino que también marca un salto importante en su historia como institución. Bajo la dirección técnica de Alfredo Arias, con un plantel que combinó jerarquía, talento joven y figuras experimentadas, el conjunto rojiblanco firmó un semestre notable que lo llevó a consagrarse como campeón absoluto del fútbol colombiano.

Con esta nueva consagración, Junior alcanzó las 11 estrellas en torneos de Liga, sumándose al grupo élite de clubes con doble dígito de campeonatos en el país. Este logro no solo tiene un valor simbólico, también reposiciona al equipo dentro de los rankings históricos, tanto en títulos de Liga como en conquistas totales entre Dimayor y Conmebol.

Ranking de títulos de Liga en el fútbol colombiano

La undécima estrella obtenida por Junior lo ubica en el cuarto lugar del ranking histórico de campeones de Liga en Colombia. Así quedó conformada la clasificación al cierre del 2025:

Atlético Nacional: 18 títulos

18 títulos Millonarios: 16 títulos

16 títulos América de Cali: 15 títulos

15 títulos Junior de Barranquilla: 11 títulos

11 títulos Deportivo Cali: 10 títulos

10 títulos Santa Fe: 10 títulos

10 títulos Independiente Medellín: 6 títulos

6 títulos Once Caldas: 4 títulos

4 títulos Deportes Tolima: 3 títulos

3 títulos Quindío, Unión Magdalena, Cúcuta, Chicó, Pasto, Pereira, Bucaramanga: 1 título

El paso de Junior al cuarto puesto del escalafón rompe el empate que sostenía con Deportivo Cali y Santa Fe, que permanecen con 10 estrellas.

Un camino sólido de Junior para alcanzar la Estrella 11

Junior firmó un torneo consistente desde el Todos contra Todos, donde finalizó en el quinto puesto con 35 puntos. En los cuadrangulares enfrentó a Atlético Nacional, América de Cali y el DIM, grupo del que salió líder con 11 unidades. Ya en la gran final, enfrentó a Deportes Tolima y lo venció con autoridad: 3-0 en la ida en el Metropolitano y 0-1 en Ibagué, logrando el título con un global de 4-0.

El equipo contó con grandes rendimientos individuales a lo largo del semestre: José Enamorado fue figura clave con goles en momentos determinantes, incluyendo un doblete en la final de ida. Didier Moreno, Teo Gutiérrez, Guillermo Paiva, Brayan Castrillón, Titi Rodríguez y el arquero Mauro Silveira, también fueron pilares de un equipo que se mostró fuerte en todas sus líneas.

Junior también escala en títulos generales de los equipos del fútbol colombiano

Más allá de los títulos de Liga, Junior también se consolida en el top 5 de equipos colombianos con más títulos oficiales entre torneos Dimayor (Liga, Copa y Superliga) y torneos internacionales organizados por Conmebol.

Este es el listado actualizado al cierre de 2025:

Atlético Nacional: 36 títulos

36 títulos Millonarios: 22 títulos

22 títulos Santa Fe: 17 títulos

17 títulos Junior: 15 títulos

15 títulos Deportivo Cali: 12 títulos

Las 15 coronaciones de Junior se reparten entre 11 ligas, 2 Superligas y 2 títulos de Copa Colombia. Esta cifra lo confirma como una institución con historia, presente competitivo y ambición de seguir creciendo.

¿Qué sigue para Junior de Barranquilla?

Con esta nueva estrella, Junior no solo ratifica su posición entre los grandes del FPC, sino que también abre la puerta a nuevos desafíos: el más inmediato será su participación en torneos internacionales. El título le garantiza presencia en la Copa Libertadores 2026, certamen en el que buscará trascender y seguir engrosando sus vitrinas.

Además, se espera que este título impulse la renovación de piezas clave como Didier Moreno y que se mantenga el núcleo que le ha dado tantas alegrías a la afición rojiblanca. La ciudad de Barranquilla celebra, el Junior vuelve a escribir su nombre en lo más alto del fútbol colombiano.