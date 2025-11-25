Independiente Santa Fe y Deportes Tolima llegan a un punto límite: esta noche en El Campín no habrá mañana. Si realmente aspiran a instalarse en la gran final de la Liga BetPlay II – 2025, deberán salir a buscar sí o sí los tres puntos, especialmente porque Atlético Bucaramanga se está perfilando con fuerza hacia el primer lugar del cuadrangular. Se espera una asistencia masiva, con ambas hinchadas alentando sin pausa en un duelo que promete tensión y ritmo intenso.

Partido: Santa Fe vs Deportes Tolima

Santa Fe vs Deportes Tolima Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Martes 25 de noviembre de 2025 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Evento: Cuadrangular B – Jornada 3

Cuadrangular B – Jornada 3 Árbitro: Diego Ruiz Casas

Diego Ruiz Casas Televisión: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Un grupo B inesperado y más parejo de lo previsto

El Grupo B ha sido un rompecabezas competitivo, tan equilibrado como impredecible, y quizá el más parejo de estos cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025. Cuando parecía que Deportes Tolima iba a consolidarse como favorito tras vencer a Fortaleza como visitante, terminó tropezando en Ibagué ante Atlético Bucaramanga la pasada jornada al igualar, 0-0.

En medio de ese paisaje, Santa Fe reaccionó a tiempo. Tras perder en el debut, sacó a relucir la garra que le caracteriza, goleó a los ‘Amix’ 3-0 el pasado sábado y aprovechó el empate entre tolimenses y bumangueses para meterse de nuevo en la pelea.

Tolima llega con presión; Santa Fe acecha desde atrás

El partido llega en un punto cargado de tensión. Tolima, sólido visitante, aterriza en Bogotá con la obligación de recomponer lo mostrado en el Murillo Toro, donde dejó dudas y cayó en un rendimiento discreto. La diferencia en la tabla es mínima, pero el peso emocional es grande.

Para complicar más el panorama, Santa Fe parece haber recuperado a su principal amenaza en el momento decisivo: Hugo Rodallega, autor de un triplete en la fecha 2. El capitán expresó su confianza en seguir aportando goles y empuje para soñar con otra final.

Por su parte, el Tolima viene de ver interrumpida una racha de seis victorias consecutivas. Lucas González reconoció que el último partido se volvió trabado ante un rival que se protegió bien, y admitió que deberá ajustar para no repetir viejos tropiezos en cuadrangulares, como le pasó en Águilas y América.

Un antecedente reciente que agrega morbo

El cruce más cercano entre Santa Fe y Tolima fue en julio, con victoria 1-0 para los bogotanos gracias a un gol de Ewill Murillo. Hoy, el duelo se siente distinto: igual de intenso, pero con un condimento adicional entre revancha y paternidad deportiva. El cuadrangular se define en detalles y este encuentro puede inclinar definitivamente el rumbo del grupo.

Independiente Santa Fe vs Deportes Tolima: alineaciones probables

Independiente Santa Fe:

Andrés Mosquera Marmolejo; Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Joaquín Sosa; Jhon Meléndez, Jhojan Torres, Daniel Torres, Cristian Mafla; Edwar López, Harold Santiago Mosquera, Hugo Rodallega.

Entrenador: Francisco López.

Deportes Tolima:

Christopher Fiermarín; Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Kevin Pérez, Jersson González, Mauricio González, Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González Vélez.