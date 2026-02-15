El Fútbol Profesional Colombiano podría tener uno de los movimientos más llamativos del mercado en los próximos meses. El volante de marca, Gustavo Cuéllar, vuelve a estar en el radar del país tras conocerse que no entra en los planes deportivos de Grêmio, club al que pertenece actualmente en Brasil.

La información ha encendido la ilusión en la ciudad de Cali, donde América y Deportivo Cali ya comenzaron movimientos preliminares para intentar el regreso del mediocampista al FPC. El jugador no será tenido en cuenta por el técnico portugués Luís Castro y recibió autorización para buscar nuevo destino tras no encontrar ubicación dentro del Brasileirão.

Una historia emocional que favorece al Deportivo Cali

El caso tiene un fuerte componente sentimental. Gustavo Cuéllar, hoy con 33 años, se formó futbolísticamente en el Deportivo Cali y fue campeón de Liga en 2015 con el equipo azucarero. Además, es reconocido públicamente como hincha del club.

Hace un mes, durante sus vacaciones en Colombia, el volante entrenó algunos días en la sede del equipo para mantenerse en forma y concedió una entrevista al canal Win Sports. Allí fue claro: su intención es regresar al club verdiblanco para la próxima temporada.

En ese momento descartó volver en 2026 debido a que aún le restaba un año de contrato con el conjunto brasileño, pero dejó abierta la puerta para la temporada 2027. La nueva coyuntura cambia el panorama y abre una ventana anticipada.

América también entra con fuerza en la disputa

Mientras disfrutaba su descanso en la capital vallecaucana, el jugador también fue contactado por América de Cali. La presidenta Marcela Gómez consultó su situación deportiva y sus pretensiones salariales.

La respuesta fue respetuosa pero contundente: reconoció la grandeza del club escarlata, pero reiteró su deseo de jugar únicamente en el Deportivo Cali dentro de Colombia.

Ante esa negativa, América en ese momento optó por fichar al mediocampista Carlos Sierra, hoy cuestionado por la hinchada en el arranque de temporada bajo la dirección técnica de David González Giraldo.

El panorama en Brasil es difícil para Gustavo Cuéllar

Tras regresar a Brasil, Cuéllar confiaba en ganarse un lugar en la rotación del equipo, pero la situación no evolucionó favorablemente. El cuerpo técnico le comunicó que no sería considerado durante el primer semestre y que podía negociar con otros clubes.

Desde la prensa de Porto Alegre se reveló el principal obstáculo: su alto salario. El mediocampista recibió propuestas de equipos de segunda división de Brasil, pero las conversaciones no prosperaron porque el futbolista no accedió a reducir sus condiciones económicas.

Ese punto es clave en la actual negociación con clubes del FPC.

El plan del América depende de la Copa Sudamericana

Hoy, el club que aparece más activo en esta carrera es América de Cali. Sin embargo, su ofensiva definitiva depende de un detalle: la llave a partido único contra Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana el próximo 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero.

Si el equipo escarlata clasifica a fase de grupos de dicho certamen, la dirigencia acelerará la operación por dos razones:

Necesidad de mayor fondo de plantilla para afrontar competencia internacional

Ingreso económico que permitiría asumir el salario del jugador

En el club creen que pueden ofrecerle continuidad deportiva, nivel competitivo y estabilidad financiera, elementos que podrían inclinar la balanza pese al pasado verdiblanco del futbolista.

La estrategia del Deportivo Cali: paciencia y sentimiento

Por el lado del Deportivo Cali, la apuesta es distinta. Saben que el componente emocional juega a su favor y trabajan en un plan a mediano plazo.

La nueva dirigencia analiza adelantar seis meses la negociación prevista inicialmente para enero de 2027, buscando cerrarla en junio de 2026 cuando al contrato en Brasil le resten solo seis meses. Consideran que en ese momento Gremio será más flexible para liberarlo.

Además, existe un factor determinante: el único equipo con el que Cuéllar estaría dispuesto a reducir sus pretensiones salariales es el cuadro azucarero. Esa condición representa una ventaja deportiva y económica dentro de la negociación.

Una decisión que marcará el mercado colombiano

El caso reúne todos los ingredientes del mercado: identidad, dinero, competencia internacional y presión deportiva. América de Cali ofrece presente competitivo inmediato; Deportivo Cali representa historia y pertenencia para el jugador.

El futuro de Gustavo Cuéllar dependerá ahora de resultados deportivos, tiempos contractuales y una decisión personal que mezcla razón y corazón. Si algo está claro es que su regreso a Colombia ya no parece cuestión de años, sino de meses, y el país futbolero espera atento cuál camiseta volverá a vestir el mediocampista que alguna vez dominó la mitad del campo en la liga nacional.