Envigado clasificó y Suárez denunció a Fernando Salazar

El DT de Envigado, Alberto Suárez, elogió a sus jugadores por clasificar a cuadrangulares. También criticó fuertemente la conducta de Salazar, presidente de Águilas.

Envigado venció 1-0 a Águilas Doradas de Rionegro y llegó a 30 puntos, clasificando virtualmente a cuadrangulares semifinales. El Polideportivo Sur fue una fiesta y Alberto Suárez destacó a sus jóvenes futbolistas por una gesta que el club no alcanzaba hace 7 años:

“Es un orgullo estar en una final con un grupo tan joven. A ratos uno sentía que debía pelear contra muchas cosas fuera del fútbol, y el fútbol definió quien entraba a las finales y quién no. Hoy están varios grandes por fuera, y estamos a dos puntos de Junior que tiene un gran presupuesto. Desde el trabajo y el esfuerzo logramos una clasificación que vamos a disfrutar”



Por otra parte, el entrenador se refirió al penoso hecho protagonizado por Fernando Salazar, el presidente del rival al que le ganaron, quien invadió la cancha y quiso agredir a personas de la logística:

“El dueño de Águilas sale a tratar a todo el mundo como una persona maleducada. No les puedo decir lo que dijo porque me da pena. Muchas veces ha hecho lo mismo. Fue irrespetuoso e iba a agredir a uno de los de logística porque no lo dejó entrar a reclamarle al árbitro. También cogió a madrazos a nuestro jefe de seguridad. Los de Win invierten mucha plata para transmitir recreación a un pueblo que lo necesita. No patrocinemos la violencia. No quiero ganarme un enemigo, pero espero que Dimayor lo sancione”.