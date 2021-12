¿Entonces en dónde va a jugar Daniel Mantilla?

Lo que parecía listo para Deportes Tolima, no es así. Daniel Mantilla tiene “muchas novias” en Colombia, según el presidente de Patriotas.

César Guzmán es el máximo directivo del equipo dueño de los derechos federativos del talentoso mediocampista. Y él, en entrevista en el Gol Caracol, se encargó de hablar de las posibilidades que tiene a futuro el futbolista con paso por Patriotas y La Equidad, además del fútbol portugués.

Lo que dijeron César Guzmán y Gabriel Camargo del futuro de Daniel Mantilla

-El presidente de Patriotas: “De Daniel Mantilla hay que decir que es un jugador que tiene muchas novias acá en Colombia e incluso a nivel internacional. Estamos esperando. Incluso muchos de los equipos que han preguntado por él están terminando su participación en los cuadrangulares. Así que en dos o tres días se va a saber finalmente a qué equipo irá”.

-Presidente de Deportes Tolima: “Lo de Daniel Mantilla no es cierto. A Patriotas le preguntamos hace unos meses y no se han vuelto a manifestar. Eduardo Sosa seguramente no nos va a acompañar”, confirmó Gabriel Camargo en rueda de prensa.

Así que todavía está la expectativa respecto al futuro del futbolista bumangués de 24 años que en 2021 jugó 42 partidos de la Liga BetPlay (2 goles), 4 de la Copa y 8 de la Sudamericana. Su vínculo con La Equidad terminó y ahora se espera la definición. Hay varios detrás suyo.