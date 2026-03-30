Millonarios y Fortaleza se enfrentan en la Fecha 14 de la Liga BetPlay en un compromiso clave para sus aspiraciones en el campeonato. El partido se disputará el lunes 30 de marzo desde las 20:20 en Colombia, en el estadio Nemesio Camacho “El Campín” de Bogotá.

El duelo llega en un momento determinante para el equipo embajador, que atraviesa una racha positiva, ganando los dos recientes juegos, y necesita más puntos para seguir metido en los 8. Fortaleza, por su parte, buscará aprovechar el contexto para sumar en una plaza exigente. Acá los detalles sobre dónde ver el encuentro en televisión y online, horarios internacionales, sede del compromiso y designación arbitral.

Dónde ver Millonarios vs Fortaleza EN VIVO por TV y streaming

El partido Millonarios vs Fortaleza por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juegan Millonarios y Fortaleza, en distintos países

El compromiso está programado para las 20:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:20

Perú: 20:20

Ecuador: 20:20

México (CDMX): 19:20

Estados Unidos (Este): 21:20

Estados Unidos (Centro): 20:20

Argentina: 22:20

Chile: 22:20

España: 03:20 del martes 31 de marzo.

Dónde se juega el partido entre Millonarios y Fortaleza, Liga BetPlay

El escenario del compromiso será el estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá. Es uno de los recintos más emblemáticos del fútbol colombiano y la casa habitual de Millonarios.

Designación arbitral para la Fecha 14 en el Campín

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare)

Asistente 1: Róbinson Medina (Risaralda)

Asistente 2: Julio Hoyos (Córdoba)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)

Así llega Millonarios al partido ante Fortaleza

Millonarios va en busca de su tercer triunfo consecutivo en el certamen. Ocupa el puesto 8 con 20 puntos en 13 partidos y viene de ganar 4 de sus recientes 5 partidos en el certamen. El más reciente fue visitando a Once Caldas (1-4); El equipo dirigido por Fabián Bustos busca mantenerse en la racha ganadora y mantenerse competitivo en la tabla.

Convocados de Millonarios

El compromiso en El Campín representa una oportunidad clave para cortar la racha negativa y retomar el camino en la Liga BetPlay.

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

Diego Novoa y Guillermo De Amores. Defensores: Samuel Martín, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Samuel Martín, Edgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Viveros Del Castillo y Álex Castro.

Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Viveros Del Castillo y Álex Castro. Delanteros: Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera. Entrenador: Fabián Bustos.

Así llega Fortaleza a la Fecha 14 de la Liga BetPlay

Fortaleza, por su parte, está en el puesto 14 con 14 puntos en 13 partidos. Viene de perder los 3 más recientes. El equipo buscará orden defensivo y efectividad en ataque para aprovechar el momento anímico del rival. Un resultado positivo en Bogotá podría significar un impulso importante en sus aspiraciones dentro del campeonato.

Ficha del partido: Millonarios vs Fortaleza

Competición: Liga BetPlay – Fecha 14

Fecha: Lunes 30 de marzo

Hora en Colombia: 20:20

Estadio: Nemesio Camacho “El Campín”, Bogotá

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)