Internacional de Bogotá y Junior de Barranquilla se enfrentan en la Fecha 14 de la Liga BetPlay en un duelo directo dentro del grupo de los ocho. El compromiso se disputará el domingo 29 de marzo desde las 16:10 en Colombia, en el estadio Metropolitano de Techo.

El partido tiene alto impacto en la tabla de posiciones. Internacional necesita cortar una racha negativa para mantenerse en zona de clasificación, mientras que Junior llega motivado tras una victoria importante. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Internacional vs Junior EN VIVO por TV y streaming

El partido Internacional vs Junior por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega Internacional vs Junior en distintos países

El compromiso está programado para las 16:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:10

Perú: 16:10

Ecuador: 16:10

México (CDMX): 15:10

Estados Unidos (Este): 17:10

Estados Unidos (Centro): 16:10

Argentina: 18:10

Chile: 18:10

España: 22:10

Estos horarios permiten que los seguidores internacionales de la Liga BetPlay puedan programarse para seguir el encuentro en tiempo real.

Dónde se juega el partido de Junior este domingo: Estadio Metropolitano de Techo

El escenario del compromiso será el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Este recinto es la casa de Internacional y suele presentar un ambiente competitivo cuando el equipo capitalino actúa como local.

Las condiciones de la altura y el contexto bogotano pueden influir en el desarrollo del juego frente a un rival que llega desde la costa.

Designación arbitral para la Fecha 14

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Javier Villa (Antioquia)

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Asistente 2: Fabián Hernández (Huila)

VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Así llega Internacional al partido

Internacional ocupa la séptima casilla con 21 puntos en 13 partidos. A pesar de mantenerse en el grupo de los ocho, el equipo atraviesa una racha de cinco jornadas sin victorias.

En su más reciente presentación cayó 3-0 en la visita a Atlético Nacional, resultado que encendió alertas en su rendimiento. El compromiso en casa representa una oportunidad clave para recuperar confianza y sostenerse en zona de clasificación.

Así llega Junior a la Fecha 14 de la Liga BetPlay

Junior está en la quinta posición con 22 puntos en 13 partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias viene de ganarle 2-0 a Atlético Bucaramanga, resultado que le permitió afianzarse en la parte alta de la tabla. La regularidad ofensiva y el equilibrio en el mediocampo han sido claves en su campaña.

Convocados de Junior al partido en Bogotá

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez.

Defensores: Daniel Socarrás, Jermein Peña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez y Edwin Herrera.

Mediocampistas: Juan David Ríos, Jesús Rivas, Andrés Shmalbach, Hárold Rivera, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo, Cristian Barrios y Kevin Pérez.

Delanteros: Luis Fernando Muriel y Teo Gutiérrez.

Entrenador: Alfredo Arias.

Ficha del partido: Internacional vs Junior

Competición: Liga BetPlay – Fecha 14

Fecha: Domingo 29 de marzo

Hora en Colombia: 16:10

Estadio: Metropolitano de Techo, Bogotá

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Javier Villa (Antioquia)

VAR: Never Manjarrez (Córdoba)