Atlético Nacional afronta este compromiso con la obligación no solo de sumar los tres puntos, sino también de seducir a su hinchada con un juego convincente y dominante. El Atanasio Girardot promete una muy buena asistencia para acompañar al Verdolaga en un duelo que, en el papel, pinta para ser abierto, con ida y vuelta y múltiples acciones de peligro. En frente estará Fortaleza FC, un equipo que, pese a ser considerado uno de los llamados “pequeños” de la Liga BetPlay, suele jugar con desparpajo en cualquier cancha del país y sin complejos ante rivales de mayor tradición.

Nacional vs Fortaleza: Dónde Ver HOY en VIVO y Online Fútbol Colombiano

Partido: Atlético Nacional vs Fortaleza FC

Atlético Nacional vs Fortaleza FC Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Jueves 12 de febrero de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 6) Árbitro: Carlos Ortega

Carlos Ortega Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

La gran duda: el once titular de Nacional

Más allá del rival, la atención está centrada en la formación titular que dispondrá el técnico Diego Arias. Las ausencias de David Ospina, quien continúa recuperándose de una lesión muscular, y de Cristian ‘Chicho’ Arango, aún en proceso de puesta a punto física, obligan al entrenador a mover fichas.

En redes sociales, la afición ya tiene su onceno ideal. Sin Ospina ni Arango, muchos hinchas apuestan por Kevin Cataño en el arco; una defensa con Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Milton Casco; un mediocampo liderado por Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo; y un frente ofensivo conformado por Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Sin embargo, Arias podría inclinarse por dar continuidad al equipo que ha venido utilizando recientemente, especialmente porque ha sido cauteloso con jugadores que regresan de molestias físicas, como Campuzano. En ese escenario, la posible alineación incluiría a Harlem Castillo; Román, García, Tesillo y Casco; Juan Manuel Zapata, Rengifo y Edwin Cardona en la mitad; y un tridente con Marlos Moreno, Andrés Sarmiento y Marlos Moreno.

El técnico ha probado variantes en los entrenamientos, incluyendo nombres como Eduard Bello y Juan Bauzá, lo que confirma que la competencia interna está abierta y que la decisión final dependerá del análisis táctico y físico previo al partido.

Nacional llega en racha positiva

Atlético Nacional afronta este duelo con el impulso de dos victorias contundentes: un 4-0 ante Boyacá Chicó y un 2-1 frente a América de Cali, resultados que fortalecen la confianza del grupo y lo mantienen en la pelea por los primeros lugares.

Sostener ese envión será clave para consolidar el proyecto deportivo en este arranque de temporada y, además, para conectar plenamente con una hinchada que exige resultados acompañados de buen fútbol.

Fortaleza, orden y atrevimiento

Fortaleza llega ubicado en la decimotercera posición del campeonato, con un inicio marcado por la paridad: cuatro empates consecutivos ante Santa Fe, Cúcuta, Llaneros y Pereira. El equipo dirigido por Sebastián Oliveros ha mostrado orden táctico y disciplina defensiva, aunque le ha faltado mayor contundencia en el último tercio.

El conjunto bogotano se caracteriza por su buen trato de balón y su capacidad para salir rápido en transición. Jugadores como Nicolás Navarro pueden ser determinantes si encuentran espacios ante un Nacional que buscará imponer condiciones desde el primer minuto.

Con un Atanasio a tope y dos estilos que invitan al juego abierto, el duelo promete emociones y un trámite dinámico en Medellín.